Bilie-By-Nze : « J’ai décidé d’accorder au CTRI une année pleine d’exercice ensuite je ferai le point »  

Recentrer le débat public autour des questions qui concernent au premier plan le bien-être des Gabonais. C’est la démarche que semble avoir adoptée l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-Nze, qui dans un entretien accordé ce 31 mai à la radio Urban FM, a défendu le bilan des 14 années d’Ali Bongo Ondimba et s’est d’ores et déjà inscrit dans une posture d’observateur des actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions(CTRI).

Après le feuilleton de la crise qui secoue sa famille politique, le Parti démocratique gabonais, Alain-Claude Bilie-By-Nze multiplie les sorties publiques afin de donner son regard sur le déroulement de la transition et des actions du CTRI. A ce propos, l’ancien locataire du 02 décembre a indiqué qu’il se prononcerait sur l’action des militaires au bout d’une année de gestion des affaires publiques.

Le bilan d’Ali Bongo Assumé par Bilie-By-Nze

Il est probablement en train de s’imposer comme la figure de proue de la future opposition gabonaise. En effet, si beaucoup d’anciens collaborateurs d’Ali Bongo Ondimba ont depuis le coup d’Etat dressé des passerelles avec le CTRI, voire complètement basculé, Alain-Claude Bilie-Nze est l’un des rares acteurs politiques à ne pas avoir flirté avec nouveau pouvoir, s’inscrivant ainsi dans une démarche de projet contre projet. Ainsi, chez notre confrère Urban FM, le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba a défendu les 14 années de gouvernance de son mentor.

« J’entends dire que rien n’a été fait en 14 ans. Moi j’ai décidé d’accorder au CTRI une année pleine d’exercice et au bout de cette année, je ferai le point de leurs activités », a prévenu le natif de l’Ogooué-Ivindo. Pour sa part, tout en reconnaissant des insuffisances, Alain-Claude Bilie-By-Nze a mis à l’actif d’Ali Bongo Ondimba un certain nombre de réalisations. « Ceux qui disent que nous n’avons rien fait en 14 ans, je reconnais que nous n’avons pas réalisé tout ce que nous avions promis, mais nous avons fait des choses pendant 14 ans. Ali Bongo a réalisé des routes au Gabon, il a fait des hôpitaux, des écoles, des centres de formation professionnelle, il a créé des emplois en démarrant la diversification de l’économie avec la zone de Nkok », a-t-il indiqué.



Si le membre du bureau politique du comité permanent du Parti démocratique gabonais a reconnu un certain rejet des Gabonais, il a toutefois indiqué que cette situation peut s’expliquer par d’autres facteurs. « Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que l’on perde un pouvoir. Il y a l’usure du pouvoir, il y a la question du nom Bongo depuis 50 ans. Il y a aussi des choix qui ont été faits. On lui a souvent reproché d’avoir accordé une place importante aux Gabonais d’origine étrangère à ses côtés. Il y a aussi le fait que sa famille, à un moment donné, a été très visible sur la chose publique. », a-t-il martelé.