Indépendance AN 64 : le Gén. Oligui Nguema promet d’enraciner le Gabon dans l’État de droit

Ce vendredi 16 août 2024, à l’aube de la commémoration du 64ᵉ anniversaire de l’accession à l’indépendance pour notre pays, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s’est plié à l’exigence républicaine, a annoncé, à l’occasion de son discours circonstanciel, ses 5 objectifs majeurs pour le Gabon. À ce propos, le Président de la transition s’est engagé entre autres à « Enraciner le Gabon dans l’État de droit » et à « Redonner espoir à la jeunesse ».

À l’heure de la restauration des institutions impulsée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Président de la transition, conscient des attentes des populations après 14 ans de violation repetée des principes républicains, a saisi l’occasion de s’adresser à toutes les couches de sociale à la veille du 64ème anniversaire du Gabon. S’il a salué la mémoire des pères de la Nation, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas manqué d’avoir une pensée pour les personnes en détresse sociale.

L’engagement ferme pour un État de droit !

Si le Président de la transition a tenu à marteler que « les événements regrettables de ces dernières années ne seront bientôt qu’un lointain souvenir de l’histoire de notre pays », le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas manqué de définir une feuille de route ambitieuse et salutaire en phase avec l’objectif de la restauration. D’ailleurs, le numéro un gabonais a présenté les 5 piliers de sa vision pour la nouvelle République Gabonaise.

Au nombre de ceux-ci, le Chef de l’État a annoncé qu’il s’engage à « enraciner le Gabon dans l’État de droit ». Une notion charnière qui impose que tout un chacun bénéficie d’une protection égale en vertu de la loi et prévient l’usage arbitraire du pouvoir par les autorités. Il garantit la protection et le respect des droits civils et politiques fondamentaux ainsi que des libertés civiles. De la légalité à l’égalité en passant par la sécurité et l’absence d’arbitraire. Les populations espèrent en ressentir les effets dans les meilleurs délais.



Les autres piliers de cette vision qu’il a déclinée devant l’opinion nationale et internationale sont de redonner au Gabon ses lettres de noblesse, en effet, le pays a été marginalisé et exclus de plusieurs organisations internationales notamment pour le non-paiement à date de ses cotisations. Aussi, le président de la Transition promet de garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous, redonner espoir à la jeunesse, cette dernière qui subit de plein fouet le chômage. In fin, le Général président entend restructurer l’économie nationale pour garantir à chacun une vie digne.