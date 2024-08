Haut-Ogooué : vers le lancement d’un appel à candidature pour le programme « un taxi, un emploi, un avenir »

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué daté de ce jeudi 15 août 2024 que la Compagnie minière de l’Ogooué (COMILOG) dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale et environnementale (RSE), en son volet employabilité et diversification de l’économie a lancé le projet « un taxi, un emploi, un avenir » dans la province du Haut-Ogooué. Une initiative qui vise à rendre les jeunes autonomes mais aussi à valoriser le métier de transporteur longtemps négligé.

C’est dans le but de lutter contre le chômage mais aussi de valoriser les métiers liés au transport conformément à la vision du Gabon nouveau impulsé par le Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, que la Comilog filiale du groupe Eramet a lancé le programme « un taxi, un emploi, un avenir ». Ainsi, cette initiative qui se déroule dans la province du Haut-Ogooué permettra après une sélection minutieuse « d’autonomiser 20 jeunes gabonais et gabonaises titulaires du Brevet d’études du premier cycle en situation de chômage » indique le communiqué de presse.

Vers l’autonomisation de 20 jeunes chauffeurs par Comilog

Pour mener à bien ce projet, un appel à candidature sera lancé sous peu à l’endroit de 20 jeunes répartis ainsi qu’il suit , 10 candidats pour la commune de Moanda, pour la commune de Bakoumba 2 candidats, 6 postulants pour Franceville et 2 pour Mounana. Ces derniers devront être détenteurs d’un permis de conduire C et D datant d’au moins 3 ans. La sélection sera faite par une équipe du Pôle national de la promotion de l’emploi (PNPE), des professionnels du secteur du Transport et des équipes Comilog qui seront chargées de conduire des entretiens motivationnels, des tests de conduite et psychotechnique.

Pour la Compagnie minière de l’Ogooué (COMILOG), en fournissant un emploi à ces jeunes, c’est une façon de faire baisser le taux de chômage, mais également garantir un service de transport fiable et sécurisé pour les habitants des communes de Bakoumba, Mounana, Franceville, et Moanda et donc un moyen de lutter contre l’insécurité routière. Il est important de préciser qu’au terme de 4 ans d’exploitation, le bénéficiaire deviendra propriétaire du taxi et pourra générer environ trois emplois indirects. Une façon également pour la Comilog de faire la promotion de l’entreprenariat comme le souhaite le président de la transition.