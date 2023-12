Haut-Ogooué : les notables en communion pour le nouvel an avec Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

La direction générale de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a communié le jeudi 28 décembre 2023 avec les notables des départements de la Lebombi-Leyou et de la Lekoko. Occasion pour les dirigeants du producteur de manganèse de procéder à la présentation des vœux du nouvel an à la notabilité.

A la veille des fêtes de fin d’année, les responsables de la Compagnie minière de l’Ogooué ont pris langue avec les préfets, les maires, les présidents de conseils départementaux, les chefs de canton, les chefs de quartiers, de regroupement et chefs de village. Tous des départements de la Lebombi-Leyou dans la ville de Moanda et de la Lekoko chef-lieu de Bakoumba. Une cérémonie qui a donné lieu à une présentation des vœux.

La Comilog renouvelle ses engagements sociétaux

En effet, au cours de cette solennité, l’administrateur directeur général de la Comilog Leod Paul Batolo a présenté ses meilleurs vœux 2024 à ses convives. Occasion également, de renouveler les engagements de la filiale du géant minier Eramet auprès des notables venus partager ces moments. Il s’agit de continuer les actions en cours et d’entreprendre des projets fort à impact social.

Selon l’ADG de la Comilog, ces activités passent inéluctablement par un « dialogue permanent et constructif ainsi qu’une écoute mutuelle en vue de construire des ponts et non dresser des murs ». a-t-il déclaré. Les notables quant à eux n’ont cessé de tarir d’éloges et de remerciements leur hôte qui ne ménage aucun effort à s’investir pour le développement des populations. Non sans manquer d’encourager la Comilog dans la poursuite de leurs activités.

D’ailleurs le représentant des notables a réitéré leur soutien ainsi que la pleine collaboration de la notabilité des département de la Lebombi-Leyou et de la LEkoko à accompagner l’entreprise citoyenne. Dans la mise en œuvre de ses projets RSE. La cérémonie de vœux qui s’est tenue dans une ambiance bonne enfant témoigne ainsi de l’atmosphère de concorde et de sérénité qui règne entre la Comilog et les dirigeants de ces localités. L’événement s’est clôturée autour d’un cocktail ainsi qu’une remise de présents.