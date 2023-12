Gabon : 500 millions de primes Covid payés par Adrien Mougougou aux Ex agents du Copil-Coronavirus

Deux semaines après l’annonce faite par le Ministre de la santé et des affaires sociales, le Pr. Adrien Mougougou de procéder au paiement des arriérés des anciens agents du COPIL-CORONAVIRUS recrutés par les autorités de l’époque, le membre du gouvernement a tenu sa promesse. Sur le milliard et demi de FCFA qui leur était dû, c’est une enveloppe de 500 millions qui a été allouée pour le règlement de la prime.

Si le Professeur Adrien Mougougou s’est engagé à satisfaire les revendications légitimes des compatriotes abusés par l’ancien système, ce vendredi 29 décembre 2023, membre du gouvernement a remis au coordinateur du poste de commandement opérationnel de lutte contre la Covid-19, le Général Jeannot Essono un montant de 500 millions de Fcfa destinés au paiement des primes impayés des compatriotes impliqués dans des opérations de vaccination du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus et du Comité national de vaccination contre le Covid-19.

Le Pr. Adrien Mougougou soucieux de restaurer la dignité des anciens agents du Copil Coronavirus

Après avoir obtenu l’accord du président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les signatures du Premier ministre Raymond Ndong Sima et de son collègue en charge des Comptes publics Charles Mba, les personnes concernées par les paiements pourront rentrer sous peu en possession de émoluments. Un acte qui démontre le pragmatisme du membre du gouvernement, qui a tout de même

déploré la gestion de cette crise par ses prédécesseurs. « Cette dette ne devait pas atteindre ce montant si l’ancien gouvernement avait officiellement mis fin aux activités du Comité de pilotage de la lutte contre la Covid dès la déclaration de la fin de la pandémie », a déclaré Adrien Mougougou.

Par ailleurs, Adrien Mougougou a tenu à rappelé aux bénéficiaires de ces fonds le sacrifice consenti par le département dont il a la charge, pour répondre à leurs demandes. « Ma collègue Ministre déléguée et moi-même avions envisagé de prendre quelque chose dans les ressources octroyées par l’Etat destinées aux urgences actuelles dans les missions Santé et Prévoyance sociale pour satisfaire vos attentes ». Et ce afin de préserver la paix sociale.

Notons qu’à la faveur de sa sortie publique du 13 décembre sur cette question, le Pr. Adrien Mougougou avait d’ores et déjà prévenu que les règlements s’effectueront sur la base du fichier laissé par son prédécesseur.