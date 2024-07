Gén. Oligui Nguema : « Il faut rendre à chaque Gabonais sa dignité, ce qui passe par un changement des mentalités »

Follow on X

Dans le cadre de sa tournée républicaine dans la province du Haut-Ogooué, le président de la Transition, le Général de brigade Brice Oligui Nguema a communié ce vendredi 19 juillet avec les populations du département de la Sébé-Brikokolo à Okondja. S’il a profité de cette occasion pour annoncer une série de mesures en faveur du développement de cette localité, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté d’apporter un changement majeur dans les conditions de vie des Gabonais.

C’est une foule des grands jours qui était réuni ce 19 juillet 2024 à la place de l’Indépendance d’Okondja pour accueillir le président de la Transition. Un moment de communion rythmé par des actes symboliquement fort notamment la remise des attributs de chefferie au chef de l’État, la remise de présent à la première dame ou encore le chant de l’hymne national en langue Obamba.

Profitant de cette occasion solennelle, la déléguée spéciale de la commune, Marie-Hélène Mbele-Lekosso, tout en saluant la présence du président de la République, a décliné un chapelet des doléances des populations en proie à de nombreuses difficultés, notamment la vie chère, l’emploi et la route. Dans la foulée, elle a réitéré l’aspiration des populations de voir un véritable changement s’opéré grâce aux actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Oligui Nguema à l’écoute des attentes des Gabonais

Répondant aux préoccupations de ces concitoyens, le Général Brice Oligui Nguema a annoncé l’octroi de 340 millions de FCFA destiné au développement d’Okondja. Ainsi, au nombre des projets qui devraient etre mise en œuvre, il y a les travaux de l’axe Okondja-Makokou et Franceville-Ondjogo. Pour lutter contre le grand banditisme, le chef de l’Etat a annoncé le renforcement des capacités de la brigade de gendarmerie et le lancement sur le plan national d’une 3ème vague de recrutement au sein des Forces de sécurité et de défense.

Se posant en véritable rassembleur, le président de la Transition qui aspire à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens a réaffirmé son engagement en faveur du bien-être des gabonais. « Il faut rendre à chaque Gabonais sa dignité, ce qui passe par le changement de mentalité », a-t-il lancé.