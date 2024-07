Démographie 2024 : le Gabon, pays le plus urbanisé d’Afrique

Spécialiste des analyses sociologiques des États, Atlasocio.com a publié son classement 2024 par taux d’urbanisation. Il ressort que notre pays le Gabon est urbanisé à 91,31%. Ce qui en fait le leader africain et le 32ème à l’échiquier mondial notamment devant la France (62ème)

À la lumière du site habitat-worldmap, la taux d’urbanisation « c’est le pourcentage de la population vivant dans les zones urbaines ». Autrement dit, au Gabon 91, 31% de la population est concentrée dans les villes. Cette appétence des populations pour la zone urbaine met en exergue l’exode rural qui est des plus importants. Puisque les individus en quête d’avenir quittent les zones peu développées pour s’installer dans les agglomérations citadines.

Le Gabon urbanisé à 91,31%, mais pourquoi?

L’abandon des zones rurales au profit des grandes villes met en lumière les défis auxquels sont confrontées les populations. En quête de meilleures opportunités économiques, d’accès à l’éducation, et de services de santé, beaucoup de Gabonais sont contraints de quitter leurs localités d’origine. Cette migration vers les villes entraîne une pression croissante sur les infrastructures urbaines, qui doivent s’adapter pour répondre aux besoins d’une population en constante augmentation.

Le positionnement du Gabon en tant que pays le plus urbanisé d’Afrique et son classement mondial témoignent de l’ampleur du phénomène. Le pays se distingue nettement par rapport à d’autres nations telle que la France, les Etats-Unis, le Congo et le Cameroun. Cette urbanisation importante pose des défis pour le pays. Entre embouteillage, effectif pléthorique dans les établissements scolaires, constructions anarchiques, files d’attente kilométriques, Libreville contient près de 60% de la population.

Pour rééquilibrer cette répartition, le pays se doit de s’investir dans le développement de l’hinterland. Si les 7 milliards octroyés par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema à chaque province est un bon début, il va en falloir beaucoup plus pour l’essor de l’arrière pays.