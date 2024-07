Gabon : le phénomène des crimes rituels au cœur de l’œuvre d’Eddy Minang

Follow on X

Ce vendredi 19 juillet 2024, la Bibliothèque centrale de l’Université Omar Bongo (UOB) a servi de cadre à la présentation du livre « Les crimes rituels au Gabon. Approche criminologique et judiciaire du phénomène » commis par le magistrat Dr Eddy Minang. Une œuvre qui de manière structurée et pratique revient sur la nature de ce qui constitue depuis des décennies un véritable problème de société et son rapport avec le droit gabonais.

C’est en présence d’un parterre d’invités issus du monde universitaire et de la société civile à l’instar du président de l’Association de lutte contre les crimes rituels (ALCR) Jean-Elvis Ebang Ondo que s’est déroulée la cérémonie de présentation de cet ouvrage commis par le docteur en droit et diplômé de l’Université Paris Panthéon-Assas, par ailleurs procureur général adjoint près la Cour de cassation. Un thème qui revêt un caractère primordial, le phénomène des crimes rituels ayant pris des proportions pour le moins inquiétantes ces dernières années avec des affaires qui ont fait la une de l’actualité sur le plan national et international.

Intervenant lors de cette présentation, le président l’Association de lutte contre les crimes rituels, créé en 2005, a tenu à saluer l’engagement de l’auteur de cet ouvrage qui « contribue à briser le tabou dans le milieu judiciaire ». Loin des débats terminologiques sur la définition des crimes rituels, Jean-Elvis Ebang Ondo a martelé que ceux-ci sont bien réels dans la société gabonaise et a souligné que ce livre devrait amener les parlementaires à rectifier le Code pénal et par là même durcir les sanctions encourues par les auteurs de ces crimes odieux.

Approche criminologique et judiciaire du phénomène des crimes rituels

Tirée de sa thèse de doctorat soutenue en 2022 à l’Université Paris Panthéon-Assas, cet ouvrage de Dr. Eddy Minang comporte 392 pages et est divisé en deux parties. La première traite de l’aspect culturel et criminologique du crime rituel, tandis que la seconde traite des aspects juridiques, notamment la prise en compte de ce phénomène par le droit pénal.

Expliquant les motivations de la rédaction de cet ouvrage, l’auteur a souligné que ce choix a été dicté par des raisons personnelles et sociales, car ayant été amené à traiter des dossiers liés à ce type de crime relevant des pressions multiformes exercées sur les acteurs judiciaires et les victimes. « En 2016, alors que j’exerçais les fonctions de procureur général à Oyem, j’ai été bouleversé par l’impunité criarde dont avait joui un présumé commanditaire. C’est à partir de là que j’ai commencé à réfléchir sur cette pratique qui consiste à tuer puis à prélever des organes humains appelés vulgairement pièces détachées », a-t-il indiqué.

Ainsi, grâce à un travail méthodique, le Dr. Eddy-Narcisse Minang a pu relever que le crime rituel est « une pratique importée », appréhender les modes opératoires, caractériser les fonctions mystico-religieux des organes et d’analyser la répression de ce type de crime.