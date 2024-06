Gabon : Zita Oligui Nguema en soutien aux personnes atteintes d’albinisme

Ecouter l'article

Les personnes atteintes d’albinisme sont victimes de discrimination, en raison de leur anomalie génétique qui se manifeste par l’absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Afin d’apporter du soutien à ces personnes vulnérables, Zita Oligui Nguema à travers la fondation ma bannière a apporté un soutien important le 15 juin 2024 à des dizaines d’enfants atteints d’albinisme à Libreville.

C’est en présence du dermatologue engagé dans la défense des personnes atteintes d’albinisme, le Dr. Stéphanie Ngoua par ailleurs présidente de l’association de lutte pour le bien être des albinos (ALBA) que la fondation « ma Bannière » dont la présidente n’est autre Zita Oligui Nguema a procédé à la distribution des crèmes solaires et des lunettes de protection aux personnes atteintes d’albinisme à Libreville le 15 juin 2024.

Une dotation qui intervient quelque jour après la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme célébrée chaque 13 juin depuis 2014 et qui est très importante pour cette population vulnérable tant le coût de chaque tube offert s’élève à 50000 FCFA indique Gabonactu. Devant cet élan de solidarité, la présidente de l’Association de lutte pour le bien être des albinos (ALBA), le Dr. Stéphanie Ngoua n’a pas manqué d’exprimer tout sa gratitude pour ce geste de solidarité. « C’est un don extrêmement important pour les albinos. Nous disons un très grand merci à la Fondation Ma Bannière et à sa présidente Zita Oligui Nguéma ».

La fondation « Ma Bannière » appelle à mettre fin à la discrimination envers les albinos

Rappelons qu’à travers le monde la violence contre les personnes atteintes d’albinisme rencontre souvent un silence et une indifférence. Occasion pour les responsables de la fondation « Ma Bannière » d’exprimer leur soutien à l’endroit de ces personnes victimes de stigmatisation. De ce fait, la Fondation a exhorté le gouvernement à mettre en place des stratégies pour mettre fin à la discrimination et et défendre les droits fondamentaux de toutes les personnes sans distinction aucune.