Gabon : interdiction imminente des camions de plus de 13 tonnes sur la Nationale

En visite d’inspection à Kango, le ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou a annoncé l’interdiction imminente de circulation des camions de plus de 13 tonnes sur la nationale 1. Ladite mesure viserait à préserver les infrastructures routières vieillissantes du pays en état praticable.

La vétusté des infrastructures routières n’est plus à démontrer. En effet, de Malinga à Ebel Abanga en passant par Moabi, ces dernières années, on a assisté à la rupture de plusieurs ponts coupant les populations d’une partie du pays. Si le temps et la qualité des matériaux sont mis en cause, cette détérioration est renforcée par les multiples passages de poids lourds.

L’utilisation de la Nationale bientôt limitée

Bien qu’une mission de vérification des ponts de Kango et Lambaréné par le régime déchu avait qualifié les fissures présentes sur les deux ponts de non dangereuses, le gouvernement de Transition ne souhaite pas prendre de risque. En effet, le ministre des TP, le Général Flavien Nzengui Nzoundou envisage de prendre une mesure pour garantir la longévité des ces infrastructures. Il s’agit notamment d’interdire le passage des poids lourds de plus de 13 tonnes sur la Nationale.

Pour veiller à l’application stricte de cette nouvelle réglementation, une unité des Travaux publics sera installée sur la Nationale avec un équipement de pesage aux billes. Cela permettra de contrôler le poids des véhicules et de s’assurer qu’ils respectent la limite imposée. Les contrevenants seront sévèrement sanctionnés afin de dissuader toute tentative de non-respect de cette interdiction. « Vous verrez s’installer une unité des Travaux publics avec un équipement de pesage aux billes, pour exiger que désormais tous les poids lourds excédant plus 13 tonnes à l’essieu », a annoncé le général Flavien Nzengui Nzoundou lors d’une récente visite d’inspection des chantiers à Kango (Estuaire).

En marge, plus de 70 milliards de FCFA sont inscrits dans le Plan national de développement de la Transition (PNDT) pour la réhabilitation de ces deux infrastructures essentielles à l’économie du pays. Pour l’heure, les responsables administratifs du département du Komo ont été instruits d’informer les services concernés pour la mise en pratique de la mesure à venir.