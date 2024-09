Gabon : vers un retour rapide du pays au sein de l’Union africaine 

Ecouter l'article

Au lendemain du coup d’Etat du 30 août 2023, le Gabon a été banni de plusieurs instances internationales dont l’Union africaine (UA). Si à ce jour le coup de force diplomatique du général Oligui Nguema a permis de faire tomber une à une les sanctions, celles de la principale instance africaine demeurent en vigueur. C’est pour parvenir à une solution qu’une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, conduite par son président, l’ambassadeur et représentant permanent du Cameroun auprès de l’UA, Churchill Ewumbue-Monono a rencontré ce 12 juillet les membres du gouvernement de Transition, avec à leur tête le Premier ministre Raymond Ndong Sima.

Il s’agit d’une mission de terrain qui s’inscrit dans le cadre des discussions engagées entre Libreville et Addis-Abeba au lendemain du coup d’Etat et qui vise à « avoir une vision claire, à travers les échanges, de la situation actuelle de notre pays ». Il faut dire que le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est personnellement investi dans ce dossier. Déjà lors de sa rencontre en mai dernier avec le président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ce dernier s’était déjà engagé en faveur d’un soutien de l’Union africaine à la Transition gabonaise.

Le Gabon aligné sur les attentes de l’UA

C’est un échange sans langue de bois qui a ponctué la rencontre entre les représentants du Conseil Paix et sécurité de l’Union africaine et les autorités gabonaises. En effet, si les ministres présents ont présenté à leurs hôtes les causes profondes ayant conduit à la prise du pouvoir par les militaires, Raymond Ndong Sima s’est pour sa part attelé à présenter les actions menées en vue de sortir de cette crise institutionnelle. Un exposé qui a fait écho aux représentants de l’UA puisque la visite du chef de l’Etat en Mauritanie avait également donné lieu à la remise d’une copie des conclusions du Dialogue national inclusif au président El-Ghazouani.

Au terme de cette rencontre, les parties se sont quittés « en convenant du retour rapide du Gabon sur la scène internationale ». Une issue logique au regard notamment de la volonté affichée des militaires de sortir au plus vite de cette Transition, comme l’avait rappelé le général Brice Clotaire Oligui Nguema dans la Nyanga à la faveur de sa tournée républicaine.