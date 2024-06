Gabon : vers un nouvel emprunt de 37 milliards auprès de la BIRD pour le projet de digitalisation de l’administration

Ecouter l'article

En janvier dernier, le gouvernement et la Banque mondiale signent un accord de prêt de 68,5 millions de dollars, soit un peu moins de 42 milliards de FCFA pour le projet Gabon numérique. Objectif de ce projet dans les tuyaux depuis quelques années, accélérer l’adoption de services publics numérisés. Six mois plus tard, un autre emprunt pour ce même projet, devrait être contracté par l’Etat à hauteur de 56,2 millions d’euros soit un peu moins de 37 milliards de FCFA, mais cette fois auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). C’est ce qui a été annoncé en marge du conseil des ministres de ce jeudi 20 juin 2024.

Promouvoir la création d’un environnement propice à l’accélération de la transformation numérique. Renforcer les fondements juridiques, réglementaires et technologiques de la protection des données, de la cybersécurité et de la sécurisation des échanges de données au sein du secteur public. Moderniser les systèmes d’identité légale, y compris la numérisation du système d’enregistrement civil et la fourniture d’une identité unique pour faciliter l’accès de tous aux services publics. Le projet Gabon Digital devrait, s’il est enfin mené à terme, libéraliser l’administration et permettre d’optimiser la masse salariale d’un certain point de vue et surtout les recettes de l’Etat.

En digitalisant les services administratifs, l’exécutif devrait pouvoir se passer d’un certain nombre d’agents publics dans la chaîne de transmission et ça, il semble l’avoir bien compris eu égard à l’attention toute particulière qu’il porte à ce projet. En effet, après avoir reçu un premier montant de l’ordre de 42 milliards de FCFA de la part de la Banque mondiale en janvier dernier pour son opérationnalisation, un nouveau prêt, cette fois auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), devrait être contracté. Un prêt d’un montant de 37 milliards de FCFA qui devrait être contracté très prochainement si l’on se réfère au projet de loi adopté ce jeudi en conseil des ministres.

Améliorer les systèmes d’identification légale

Porté par le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, ce projet de loi vise ainsi à accélérer la matérialisation de ce projet dont l’un des objectifs demeure l’amélioration des recettes fiscales par une totale digitalisation des processus de collecte. Toute chose qui devrait à terme permettre d’améliorer l’usage des services publics, étant entendu qu’en améliorant les systèmes d’identification légale et en les rendant facilement accessibles via une plateforme unique, les citoyens gabonais auront un meilleur accès aux services publics tels que la protection sociale, l’assurance maladie, les marchés publics et les systèmes d’information sur la gestion des ressources humaines.

Visant également à remédier aux inégalités persistantes dans l’accès aux services publics, et plus particulièrement pour les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les personnes sans papiers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les groupes autochtones, les populations déplacées, comme l’avaient rappelé les deux parties au moment de la signature de cet accord, ce projet devrait avoir un fort impact sur le développement global du pays. Pour peu que le montant qui s’apprête à être sollicité auprès de la BIRD, serve réellement à son déploiement.