Gabon : 41 milliards pour la digitalisation de l’administration

Tombés d’accord sur les contours du projet Gabon digitale, au terme de la dernière phase des négociations qui a eu lieu le 22 mai 2024 entre le ministère de l’Economie numérique et la Banque mondiale, l’institution de Bretton Woods va débloquer 41 milliards de FCFA pour la digitalisation de l’administration. Un projet ambitieux qui vise à apporter une réponse efficace à la problématique de la performance de nos administrations.

En janvier dernier, un accord a été signé pour la réalisation du projet Gabon Digitale. Ce partenariat permettra le déblocage de 68 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 41 milliards de FCFA, en vue d’accélérer le développement du numérique dans le pays, en particulier au sein de l’administration publique. Une opération menée par le ministre de l’Economie numérique, le général Bonjean Rodrigue Mbanza.

Déblocage imminent de 41 milliards pour le projet Gabon digital

Le Gabon se lance dans une grande aventure de digitalisation de son administration avec un financement conséquent de la Banque mondiale. En effet, le pays a réussi à obtenir un prêt de 41 milliards de FCFA de la Banque mondiale. Ce montant sera alloué au financement du projet Gabon Digitale, qui a pour objectif de moderniser les institutions à travers l’utilisation d’applications numériques, la construction d’un Data center et la réhabilitation du Réseau connecté des administrations du Gabon (RAG).

Malgré certaines difficultés rencontrées, telles que les retards administratifs, notamment liés à l’examen des actes juridiques par le Conseil d’État, le projet a été sauvé de justesse. Le général Bonjean Rodrigue Mbanza a mené des négociations intenses, y compris des discussions clés aux États-Unis, le 4 mars dernier, afin de sécuriser ce financement vital pour la digitalisation de l’administration gabonaise. Les 41 milliards de modernisation numérique.

Pour rappel, ce projet vise à moderniser les services publics et à réduire les inégalités d’accès, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Il s’agit d’une avancée majeure pour renforcer la protection des données, la cybersécurité et faciliter l’accès aux services publics pour tous les citoyens. Une transformation numérique qui promet d’apporter de nombreux avantages à la population gabonaise. Toutefois, comme nous l’indiquions dans notre article intitulé, si l’intention est louable ce projet doit être accompagné de formations à l’utilisation des outils numériques qui seront acquis.