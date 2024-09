Gabon : vers le renforcement des relations sécuritaires entre Pékin et Libreville !

Ecouter l'article

Sur instruction du Président de la Transition, le Général de Corps d’Armée Brigitte Onkanowa, ministre de la Défense Nationale, a reçu en audience le vendredi 6 septembre 2024, une délégation chinoise de hauts officiers conduite par le Général de Corps d’Armée Chen Jianfei, Inspecteur Général de la Force de police armée populaire de Chine. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité.

La visite a débuté par une revue des troupes, marquant le début d’échanges fructueux entre les deux parties. Dans son allocution d’ouverture, le Général de Corps d’Armée Brigitte Onkanowa a exprimé la ferme volonté du Gabon de consolider ses relations de sécurité avec la République Populaire de Chine. La ministre de la défense nationale a souligné l’importance de l’engagement de la Chine dans la formation des cadres militaires gabonais au cours des cinquante dernières années, remerciant la Chine pour son soutien constant, notamment à travers l’action de l’Attaché de défense chinois.

Une coopération bilatérale fructueuse en perspective !

C’est assurément ce qu’a indiqué le Général Chen Jianfei. Ce dernier a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a insisté sur l’importance capitale de la coopération militaire entre les deux nations. Non sans manquer d’encourager le Gabon à continuer sur cette voie. Et ce, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des forces de défense. Notons que cette rencontre s’inscrit dans la continuité des relations bilatérales renforcées par la récente visite du Président de la Transition en Chine.

Le Gén. Brigitte Onkanowa et le Gén. Chen Jianfei © D.R.

En effet, lors de la 10e Conférence Chine-Afrique. Lors de ce sommet, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait été reçu en audience par le Président chinois, soulignant l’importance des relations sino-gabonaises en matière de paix et de sécurité. La visite s’est conclue par un échange de cadeaux symboliques entre le Général Brigitte Onkanowa et le Général Chen Jianfei. Ce geste, empreint de tradition, illustre non seulement le respect mutuel mais aussi la volonté commune de renforcer les liens de travail et d’amitié entre le Gabon et la Chine, promettant une coopération durable et fructueuse entre les deux nations.