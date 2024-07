Maroc : Louise Boukandou s’imprègne des conditions de travail des agents de l’État

Ecouter l'article

Le lundi 08 juillet 2024, le ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Louise Boukandou Moussavou a échangé avec les Agents de l’État en poste au Royaume du Maroc. Il était question lors de cette rencontre non seulement de présenter à ces derniers les missions de son département ministériel, mais aussi de les édifier sur le suivi de leur carrière.

Cette rencontre qui s’est déroulée à Rabat fait suite à un séjour similaire à Paris en juin dernier, où la ministre avait déjà rencontré des fonctionnaires gabonais. Ainsi, les fonctionnaires gabonais résidant dans le Royaume Chérifien ont eu l’opportunité de bénéficier d’une présentation détaillée des activités régaliennes du Ministère de la Fonction Publique. Ces présentations ont aidé les agents de l’Ambassade et de la Haute Représentation de la République Gabonaise à mieux comprendre les procédures et les missions du ministère.

Dialogue franc entre Louise Boukandou et les agents de l’Etat au Maroc

Cette initiative de la ministre a permis aux agents de l’Ambassade et de la Haute Représentation de la République Gabonaise de partager leurs préoccupations et d’aborder les défis auxquels ils font face dans l’exercice de leurs fonctions. Les échanges ont été fructueux, ouvrant la voie à des améliorations possibles pour optimiser les conditions de travail et renforcer l’efficacité du service public à l’étranger.

Louise Boukandou Moussavou a souligné l’importance de ces rencontres pour établir un lien direct et solide avec les fonctionnaires en poste à l’international, rappelant que leur bien-être et leur performance sont importants pour représenter le Gabon dignement. Elle a également réaffirmé l’engagement de son ministère à répondre aux besoins spécifiques de ces agents et à mettre en place des mesures adaptées pour faciliter leur mission.

Pour rappel, dans le cadre de la redynamisation de l’administration gabonaise, la ministre a signé des partenariats avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Cette action vise à renforcer les compétences des agents de l’État pour garantir une administration performante.