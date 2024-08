Gabon : « Chronique du règne du roi Brice 1er » de Janis Otsiemi déjà en librairie

Ecouter l'article

L’écrivain gabonais Janis Otsiemi a récemment sorti un nouvel ouvrage sobrement intitulé « Chronique du règne du roi Brice 1er ». Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur revient sur les dix premiers mois de gouvernance du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Comptant 132 pages, ce livre peint le numéro un gabonais sous les traits d’un monarque éclairé à la tête du pays.

La bibliothèque gabonaise ne cesse de s’agrandir au grand bonheur de passionnés de lettres. Cette fois c’est l’auteur de polars et essayiste Janis Otsiemi, qui a sorti une nouvelle œuvre. Il s’agit d’un ouvrage qui met en exergue la vision du nouveau dirigeant du pays. Le parcours du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023, date à laquelle ce dernier et les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), ont orchestré un coup d’Etat qualifié aujourd’hui de coup de libération. Le tout en dressant le portrait d’un leader complexe qui jongle entre tradition et modernité.

«Chronique du règne du roi Brice 1er »

Intitulé « Chronique du règne du roi Brice 1er » , ce livre relate l’histoire d’un roi qui « était un homme athlétique et râblé comme une bille d’Okoumé, ce bois précieux qui faisait la fortune des marchands français dans le royaume. Elle pratiquait les sports et surtout la course à pied au petit matin. Le crâne toujours rasé comme un genou, elle n’avait pas la gueule d’un gendre idéal. Pourtant, elle plaisait aux femmes. Elle le savait. Et savait en jouer.» L’ouvrage détaille également la formation de la nouvelle «oligarchie» au Palais royal, évoquant la cour de Louis XIV. «Comme Premier valet de chambre de cabinet, Sa Majesté jeta son dévolu sur M. Arthur Lemamy. Le personnage avait l’expérience de l’emploi.»

L’auteur révèle le retour de figures connues telles que «La secrétaire de la chambre privée du roi fut choisie en la personne de Mme Victorine Tchicot. […]. Discrète, secrète, elle savait garder sa bouche sur la vie privée de la famille royale. […] Mme de Maintenon était à sa place.» Non sans manquer d’évoquer les bruits de couloirs sur le culte de la personnalité. «Comme sous le régime déchu, le culte de la personnalité bat son plein. Un tiers des reportages du journal télévisé furent consacrés aux activités de Notre Majesté, Grand Sauveur de la Nation devant l’Éternel ». Janis Otsiemi compare ainsi Brice Clotaire Oligui Nguema à Napoléon « Comme Napoléon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema eut droit à sa marche consulaire. […] Mais bien plus tard, on se rendit compte que Notre Majesté n’avait rien d’un général Bonaparte des temps modernes car il se montra adepte de l’accord négocié et du compromis ».

L’ouvrage souligne aussi les efforts du nouveau dirigeant dans le but de s’inscrire dans l’histoire du pays «Dans son souci d’écrire les pages d’un nouveau roman royal, Notre Majesté se fit champion de la politique mémorielle en allant rendre hommage à son mausolée au roi Mba, fondateur du royaume du Gabon.». Et le livre se conclut sur une note controversée évoquant la modification de la loi sur le mariage des militaires «Profitant de l’intersection parlementaire, Notre Souverain Amoureux convoqua expressément un conseil des ministres et fit modifier d’un trait de plume d’oie l’article relatif au statut particulier des militaires. […] 95 jours plus tard, Notre Souverain convola en justes noces avec ‘Notre Madame de Pompadour !»

Essayiste et nouvelliste de plusieurs œuvres littéraires en France, Janis Otsiemi est connu en Europe pour ses polars dont plusieurs titres ont été réédités en poche chez Pocket. Il autopsie la société gabonaise à travers ses livres et a produit plusieurs tribunes sur les trois derniers chefs d’État gabonais, Omar Bongo, Ali Bongo et donc Brice Clotaire Oligui Nguema.