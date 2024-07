Gabon : les hôtels de luxe ont rapporté à l’État plus de 20 milliards de FCFA en 2023

Le tableau de bord de l’économie rendu public récemment, fait état des résultats de l’enquête de conjoncture réalisée en février 2024, par la direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (DGEPF). Outre le fait que cette enquête souligne les difficultés structurelles et infrastructures limitant l’accès à 6 des 13 parcs nationaux que compte le pays, ce rapport relève qu’en 2023 les hôtels de luxe du Gabon ont rapporté plus de 20 milliards de FCFA. Un chiffre qui souligne le rebond du secteur hôtelier du pays qui se relève de la période Covid-19 qui l’avait fortement affecté.

Le secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration, du Tourisme et des Loisirs se relève progressivement de la période Covid-19, durant laquelle il a été très durement impacté. C’est ce que révèle le tableau de bord de l’économie, conçu et publié par la direction générale de l’Economie et de la politique Fiscale. Selon ledit rapport, l’arrivée des nouvelles autorités a mis en exergue le domaine de l’hôtellerie, notamment avec la mission d’identification du potentiel touristique sur toute l’étendue du territoire national. Ce qui a valu un rebond financier dans les recettes rapportées par les hôtels de luxe du pays.

Plus de 20 milliards de FCFA en 2023

En effet, depuis le début de cette opération, plusieurs segments d’exploitation ont été touchés. L’hébergement dans les hôtels, motels, résidences, auberges, la restauration dans les restaurants, le catering, le tourisme et les loisirs, tous ont été impactés. Les agences de voyages, sites, parcs nationaux réservés, centres de loisirs, aménagement touristique également ont connu un rebond. En ce qui concerne le parc hôtelier, en l’occurrence la grande hôtellerie encore a appelé les hôtels de luxes, la reprise des activités a été amorcée en 2021, bien que freinée en 2023 par les élections et le couvre-feu.

En dehors d’un relatif accroissement « du chiffre d’affaires global (+0,6%) à 20,03 milliards de FCFA, la branche a enregistré un recul du nombre de visiteurs (-1,9%) et du taux d’occupation des chambres (-2,14 points) entre 2022 et 2023 » la consolidation du chiffre d’affaires a donc été portée par le relèvement du prix des chambres qui était à +3,2%, ainsi que par la bonne tenue des segments de l’évènementiel et des autres prestations 15,1%. Entraînant de facto l’augmentation de la masse salariale à +11,5%,« dans un contexte de quasi réajustement numérique des effectifs (+0,9%) avec quelques contrats à durée déterminée (CDD) ». C’est donc un accroissement palpable de ce secteur.

S’agissant des hôtels de moyenne capacité qui sont d’ailleurs les plus nombreux en termes d’implantation, il restent fortement menacés par la dynamique des prestations connexes. Avec Airbnb, hébergement touristique commercial non hôtelier et par les contraintes liées au couvre-feu. En dehors de cet environnement peu favorable car en concurrence, le chiffre d’affaires réalisé par ce segment a augmenté de 10,3% pour se situer à 2,57 milliards de FCFA. Un bilan plutôt satisfaisant qui devrait encourager les autorités à booster davantage cette mine d’or économique pour notre pays.