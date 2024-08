Gabon : une soixantaine de boursiers et stagiaires en partance pour la Chine pour l’année scolaire 2024-2025

Ecouter l'article

Ce mercredi 28 août 2024 le hall de l’ambassade de Chine au Gabon, a servi de cadre à la cérémonie de salutation de départ d’une nouvelle cuvée d’étudiants boursiers et stagiaires de l’année académique 2024-2025 en Chine. Occasion pour les anciens de partager leur expérience et de donner des rudiments aux prochains résidents de l’Empire du milieu sur la culture, la civilisation et la conduite à tenir une fois sur place. Pour le cas de cette année, ce sont une soixantaine de gabonais qui iront poursuivre leurs cursus scolaires en République populaire de Chine.

Depuis 1974, le gouvernement chinois octroie des bourses d’études à plusieurs étudiants gabonais. À ce jour, on compte plus de 600 bourses et de nombreux stagiaires militaires qui ont bénéficié des bourses des gouvernements locaux et de diverses universités chinoises. À cet effet, l’ambassade de Chine au Gabon a organisé une cérémonie pour saluer le départ des boursiers de l’année académique 2024-2025.

C’est dans cette optique qu’a été organisée cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée en présence du Chargé d’affaires de Chine au Gabon, Zhu Xiaole, des directeurs généraux du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Défense, des futurs étudiants et un parterre de journalistes. Il s’agissait d’édifier les futurs étudiants et stagiaires sur la culture et la vie en Chine, de leur octroyer des conseils et des astuces afin de simplifier et faciliter leur intégration.

Un renforcement de la coopération entre la Chine et le Gabon en matière de formation

« Nous espérons que vous profiterez pleinement de l’occasion d’étudier en Chine, d’apprendre la langue chinoise et d’acquérir des connaissances professionnelles, de mieux comprendre la civilisation chinoise et de découvrir les changements historiques et les réalisations de la réforme et de l’ouverture de la Chine », a indiqué le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Gabon. Dans le même élan, Zhu Xiaole a encouragé ces derniers à participer pleinement à l’amélioration des relations entre la Chine et le Gabon.

Des paroles qui n’ont pas manqué de susciter la réaction des bénéficiaires de ces bourses à l’instar de la jeune Rose Pricia qui souhaite poursuivre ses études en commerce international. « Je me sens super confiante et à l’aise. Je me disais qu’aller dans un autre pays devait être compliqué à cause de la barrière de la langue, mais Dieu merci j’ai commencé à prendre des cours » a-t-elle déclaré avec enthousiasme.