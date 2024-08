ANAC : 31e Session du Conseil d’administration sous la présidence de Marcel Robert Tchoreret

Follow on X

La 31e session ordinaire du Conseil d’administration de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) s’est tenue le vendredi 23 août 2024, sous la présidence de Marcel Robert Tchoreret. Cette réunion a rassemblé tous les membres statutaires de l’agence, avec pour objectif de faire le point sur plusieurs questions cruciales.

Lors de cette session, six points clés ont été abordés, dont l’examen et l’approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2023, ainsi que l’état d’avancement des résolutions adoptées lors du précédent conseil d’administration. Les participants ont également analysé le rapport d’activité de l’ANAC couvrant la période du 1er janvier au 15 août 2024.

Progrès et projets en cours

Parmi les autres sujets discutés figuraient l’état d’avancement du Programme National de Sécurité (PNS) et les travaux préparatoires en vue de la certification ISO 9001, essentiels pour l’amélioration continue des standards de l’ANAC. La situation de la dette sociale a également été examinée, mettant en lumière les défis financiers actuels de l’agence.

Les recommandations formulées au cours de cette session seront inscrites dans le procès-verbal pour garantir leur application rigoureuse. Cela inclut la mise en œuvre de stratégies visant à accélérer le processus de certification ISO 9001, un label de qualité qui renforcerait la crédibilité de l’ANAC à l’international. De plus, un suivi attentif sera assuré concernant l’état de la dette sociale afin de résoudre les éventuelles tensions financières qui pourraient impacter le fonctionnement de l’agence. La stricte application de ces résolutions est primordiale pour assurer l’efficacité des services de l’ANAC et maintenir les standards de sécurité et de performance au sein du secteur de l’aviation civile gabonaise.