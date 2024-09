Gabon : Une croisière au programme de la 2ème Caravane touristique dès le 15 décembre

Follow on X

Ecouter l'article

C’est au cours du déjeuner de presse qui s’est tenu le 18 septembre 2024, au Nord de Libreville que le ministre du Tourisme Pascal Ogowe Siffon a annoncé le lancement de la 2ème édition de la Caravane touristique. En effet, cette seconde étape se tiendra du 15 décembre 2024 au mois de février 2025 sur un bateau de croisière partant de Libreville pour Gamba et Mayumba.

Après une première édition qui aura enregistré 3 745 touristes pendant 45 jours à travers trois circuits notamment Libreville-Lambaréné, Libreville-Lebamba et Libreville-Gamba, la caravane touristique devrait faire son retour dans les prochains mois. Ainsi, dans l’optique de « donner envie aux Gabonais de découvrir leur pays et entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme » le ministre Pascal Ogowe Siffon a annoncé un deuxième round de la caravane touristique.

Une croisière au programme de la prochaine caravane touristique

C’est donc à partir du 15 décembre 2024 que d’autres touristes embarqueront pour une nouvelle aventure qui sera marquée par une importante innovation. « Nous allons organiser, comme cette année, une Caravane touristique nationale, mais cette fois avec un produit phare reconnu à l’international : la croisière. Elle partira de Libreville jusqu’à Gamba et Mayumba », a-t-il déclaré. Il s’agira de la première croisière organisée au Gabon.



Selon le membre du gouvernement, le but principal est de « donner envie aux étrangers de découvrir le Gabon et entraîner les touristes étrangers à pratiquer le tourisme au Gabon ». Il faut souligner que cette caravane combine découverte, voyage et loisir, offrant une façon unique de découvrir le Gabon tout en profitant de l’hospitalité en mer. Les caravaniers pourront donc observer la beauté des côtes gabonaises ainsi que les animaux marins qui font souvent leur apparition à cette période de l’année.