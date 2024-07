Gabon : GSEZ et l’ONSFAG renforcent les dispositifs de sûreté à l’Aéroport de Libreville

Ecouter l'article

Moderniser les infrastructures aéroportuaires afin d’apporter un service optimal aux usagers et répondre aux exigences internationales en matière de sûreté. C’est l’objectif poursuivi par Gabon spécial economic zone Airport (GSEZ Airport) et l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG) qui ont procédé ce 8 juillet 2024 à la mise en service d’un poste d’inspection filtrage ultra moderne du Fret aérien et du nouveau dispositif de contrôle d’accès aux parkings.

C’est en présence du Directeur général de l’ONSFAG, le colonel Justin Andouka et de celui de GSEZ Airport, Igor Simard, que les nouveaux dispositifs qui viennent révolutionner le fonctionnement de l’aéroport international Léon Mba ont été inaugurés. Des aménagements qui s’inscrivent dans le cadre du processus de modernisation des infrastructures aéroports du pays voulu par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Des dispositifs à la pointe de la technologie

Les évolutions apportées par GSEZ Airport et l’ONSFAG concernent à la fois le côté ville à travers l’expérimentation d’un nouveau système de parking mais aussi le Poste automobile et routier d’inspection filtrage (PARIF) de la zone Fret. En ce qui concerne les Parkings de la zone technique (ANAC), de la zone fret et Aérogare, les usagers auront désormais la possibilité d’y accéder à partir d’un ticket, comme c’est le cas actuellement, mais aussi à travers le scanne de la plaque minéralogique. Une avancée qui devrait permettre de « fluidifier le trafic, notamment lors des vols à gros porteurs », comme l’a indiqué le Directeur général de GSEZ Airport, Igor Simard.

Par ailleurs, l’autre avancée de pointe tient à la dotation par l’ONSFAG d’une machine à rayon X de dernière génération et des détecteurs de traces d’explosifs. En outre, les travaux effectués ont également consisté en l’aménagement d’un poste de filtrage centralisé vers lequel tous les opérateurs du Fret doivent converger. Des innovations qui permettront désormais « une sécurisation et un filtrage de toutes les marchandises pouvant être exportées ou importées », a indiqué le Directeur général de l’ONSFAG, le colonel Justin Andouka, qui s’est en outre félicité que le Gabon se dote enfin d’un tel dispositif.

En effet, si les contrôles des marchandises s’effectuaient de manière rudimentaire, l’Aéroport de Libreville dispose désormais d’une technologie de pointe qui devrait à la fois répondre aux impératifs de sécurité, mais aussi aux enjeux de rentabilité. Soulignons qu’au titre des améliorations constatées, on note également la remise en état du parking au niveau du fret, qui vient améliorer l’expérience client et fluidifier le trafic, ou encore le renforcement du dispositif de vidéosurveillance en zone Fret.