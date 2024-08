Gabon : les nouveaux manuels gratuits du pré-primaire au primaire

Ecouter l'article

Dans le communiqué n°001/MENCFC/CAB-M-CT2 signé en date du 20 août 2024, la ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq a annoncé la gratuité des manuels scolaires pour cette année 2024-2025. L’initiative émanant du président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema vise à alléger les charges financières qui pèsent sur les parents d’élèves à la rentrée scolaire.

Le gouvernement s’est résolument engagé à rendre l’éducation plus accessible au Gabon. En effet, après la gratuité les frais d’inscriptions, de ré-inscription et d’écolage des élèves orientés par l’Etat dans les établissements publics et privés comme prévu par la circulaire n°002/MENFC du 13 septembre 2023, les autorités de la Transition ont décidé de reconduire la gratuité des manuels scolaires cette année aussi.

Des livres gratuits du pré-primaire au primaire

« A cette mesure, il faut ajouter, la gratuité des manuels scolaires au préprimaire et au primaire, avec l’introduction de nouveaux manuels Super Efficace en 4e et 5e année », peut-on lire dans le communiqué ministériel. Il y a quelques jours, la ministre avait déjà annoncé l’introduction de nouveaux manuels scolaires, adaptés au contexte gabonais, pour cette rentrée. Ces livres, qui visent à renforcer l’identité culturelle des jeunes Gabonais, seront distribués gratuitement dans les établissements publics aux niveaux préprimaire et primaire. Cette mesure vise à garantir un accès égal à l’éducation pour tous les enfants, indépendamment de leur situation socio-économique.

Pour les élèves inscrits dans les établissements privés, les manuels seront disponibles à l’achat dans les librairies. La distribution dans les écoles publiques devrait suivre un modèle similaire à celui appliqué l’année dernière. Cette politique d’éducation gratuite est un pas important vers la réduction des inégalités et la promotion d’une éducation de qualité pour tous. La ministre a donc invité les parents à attendre ces manuels.