Gabon: Total affiche une hausse de 15% de son CA au premier semestre

Si elle a cédé une grande partie de ses actifs à Perenco Oil & Gas il y a quelques années, amorçant au passage sa transition énergétique, la société française Total Energy reste tout de même l’un des mastodontes de notre économie. Pour preuve, au terme des six premiers mois de l’année 2024, elle a obtenu un résultat net en hausse de 15% en glissement annuel. Une bonne nouvelle pour le groupe français après la signature d’un nouvel accord jusqu’en 2042 avec l’Etat gabonais.

244 millions de dollars soit un peu plus de 144 milliards de FCFA, c’est le montant du chiffre d’affaires réalisé par la filiale locale du géant pétrolier français Total Energy présenté dans ses états financiers. En hausse de 15% par rapport au premier semestre 2023 grâce aux effets combinés de l’amélioration des prix moyens des bruts commercialisés par TotalEnergies EP Gabon (+9 %) et de la hausse du niveau de la production et des volumes de brut vendus par la Société (+8 %).

En effet, outre son importance d’un point de vue financier, ce chiffre d’affaires souligne la bonne tenue des activités du groupe qui se concentre progressivement sur les énergies renouvelables. Même si sa production de pétrole brut s’est élevée à 17,3 kb/j, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2023 (16,0 kb/j), portée par l’amélioration de la disponibilité des installations et par les résultats des interventions sur puits qui permettent de compenser le déclin naturel des champs.

Un résultat net de 31 milliards de FCFA

Également en hausse de près de 36% en glissement annuel, le résultat net de l’entreprise est sur la période sous revue, passé de 39 millions de dollars (23 milliards de FCFA) au premier semestre 2023 à 53 millions de dollars (31 milliards de FCFA) au premier semestre 2024. Pour ce qui est des investissements, ils se sont élevés à 38 millions de dollars soit 22,5 milliards de FCFA.