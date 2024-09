Gabon : Nzebi, Fang, Omyenè, Punu, Obamba, intégrées aux programmes scolaires 

Ecouter l'article

La ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a dévoilé le 04 septembre dernier la liste des manuels scolaires recommandés dans les niveaux d’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire pour l’année 2024-2025. Il ressort de ce document que les langues gabonaises nzébi, fang, omyènè, punu et obamba seront enseignées dès la maternelle à partir de cette année.

Cette initiative répond aux préoccupations de nombreux parents qui, depuis des années, exprimaient le besoin d’une réappropriation des cultures locales et d’une transmission de la richesse linguistique gabonaise. Jusqu’à présent, l’enseignement primaire au Gabon se concentrait principalement sur le français, la langue officielle et l’anglais qui n’était vraiment introduit qu’au niveau secondaire. Avec cette réforme, les autorités de la Transition entendent élargir l’horizon linguistique des jeunes apprenants dès leurs premiers pas à l’école.

5 langues maternelles apprises dès le pré-primaire

Le ministère de l’Éducation nationale, en partenariat avec le département de sciences du langage de l’Université Omar Bongo, a élaboré un plan destiné à intégrer progressivement l’enseignement des langues locales dans les établissements scolaires. Cette mesure, qui s’inscrit dans une dynamique de valorisation de la diversité culturelle du pays, débutera dès cette rentrée par la moyenne section de maternelle et la 1ère année au primaire.

Le support pédagogique clé de ce projet est le Dictionnaire des Mwanas avec Papito et Jolioca, écrit par Angèle Yeno Traoret. Ce manuel, sélectionné pour les élèves de moyenne section, introduit les plus jeunes à un vocabulaire de base dans 5 des langues vernaculaires que compte le Gabon. L’ouvrage, tel qu’il a été présenté par son auteur, facilitera l’apprentissage des petits enfants et les initiera aux langues nzébi, fang, omyènè, punu et obamba. Pour l’heure, nul ne sait si le programme sera étendu à d’autres langues du pays.