Gabon : Tik tok, nouvelle plateforme de softporn ?

Ecouter l'article

Depuis son expansion au Gabon, l’application mobile de partage de vidéos et de réseautage social est devenue la coqueluche des jeunes. Si certains l’utilisent pour vendre et mettre en lumière leur talent, d’autres malheureusement s’y adonnent sans frein. Au point de divulguer des trends, des vidéos et faire des lives à caractère quasiment pornographique. Des dérives comportementales qui doivent interpeller les autorités quant à l’utilisation de ces plateformes.

Les plateformes comme TikTok sont des réseaux sociaux où les utilisateurs partagent une variété de contenus, y compris des vidéos et des images. Si cette application semble faire l’unanimité auprès de la jeunesse gabonaise, les éléments publiés ont très souvent un caractère sexuel. En effet, il ne passe pas un jour sans que des jeunes femmes se dénudent, sans que des hommes exhibent leur appareil génital sous des vêtements légers. Aux yeux et aux vus des utilisateurs mineurs et adultes.

Sensualité et sexualité aux allures de softporn

Sur l’application Tik Tok, beaucoup d’utilisateurs font des lives et lancent des trends. A cet effet, les personnes qui les suivent relèvent le challenge lancé. Et même si les paroles des chansons originales sont très souvent aux antipodes des chorégraphies. Les titokeurs et tiktokeuse ne font qu’à leur guise avec du contenu sexuel. Petites jupes, courtes robes, short, pagnes avatouts charnels dévoilés. Il semblerait que le plus important pour ces individus est l’obtention de vues et de likes est le but. Pour atteindre la starmania ultime.

Sans compter les lives dont les challenges à relever sont des concours de twerk. Il est également important de noter que ces plateformes ont mis en place des politiques et des directives pour réglementer le contenu inapproprié, y compris le contenu à caractère sexuel. Cela comprend des mécanismes de signalement et de modération pour permettre aux utilisateurs de signaler du contenu inapproprié, ainsi que des algorithmes et des équipes de modération chargés de supprimer ou de restreindre le contenu qui enfreint les règles de la plateforme. Seulement fort est de constater que rien n’est fait.

Il serait donc judicieux que les autorités gabonaises prennent leurs responsabilités. Car ces exhibitions sont au même titre que celles faites en présentiel, des atteintes aux mœurs. Mais également à la pudeur. Dans un pays où la tranche d’âge ultra connectée varie entre 10 et 25 ans. Sans quoi, ces infractions commises dans l’impunité risqueraient d’être normalisées. Le TikTok chinois ou Douyin en Chine, est une plateforme de médias sociaux chinoise développée par ByteDance. Cette plateforme offre essentiellement des contenus éducatifs, informatifs, de créativité, de divertissement propre à la Chine. Un bon moyen pour nos autorités de protéger nos jeunes.