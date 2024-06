Libreville :  vente imminente de 120 tonnes de poisson à bas prix

Ecouter l'article

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la vie chère, le gouvernement organisera dans les prochains jours une foire aux poissons afin d’écouler 120 tonnes de poisson qui seront vendus à bas prix. C’est ce qui ressort de la réunion qui s’est tenue à l’Immeuble Arambo ce jeudi 13 juin 2024 entre le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Jonathan Ignoumba et le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi.

Le gouvernement de Transition poursuit ses efforts pour lutter contre la vie chère. En effet, en partenariat avec le ministère de l’Economie et des Participations, le ministère de la Pêche organise une foire aux poissons dans le Grand Libreville. L’événement qui se tiendra la semaine prochaine permettra aux populations gabonaises de se procurer du poisson frais à des prix exceptionnels.

Une foire aux poissons dans le Grand Libreville

Cette annonce fait suite à une réunion tenue ce jeudi 13 juin 2024 à l’Immeuble Arambo entre le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Jonathan Ignoumba, et le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont discuté des modalités de mise en œuvre de cette foire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la vie chère et améliorer la sécurité alimentaire. Cette vente de 120 tonnes de poisson frais à bas prix constitue non seulement un effort pour lutter contre la vie chère mais également un moyen d’encourager les pêcheurs locaux et d’inviter les populations à une alimentation plus saine.

L’opération de vente prendra la forme d’une « Foire aux poissons » prévue pour la semaine prochaine. Divers points de vente seront disséminés dans le Grand Libreville, afin de garantir un accès facile et équitable pour tous les résidents de la capitale et de ses environs. Les détails concernant les dates, les lieux de vente et les prix d’achat seront communiqués ultérieurement.