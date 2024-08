Gabon : l’Institut des maladies infectieuses Pr.Daniel Gahouma bel et bien fonctionnel 

Ecouter l'article

Si la presse s’était faite le relai d’une information selon laquelle l’Institut des maladies infectieuses, Professeur Daniel Gahouma ( IMIPDG) n’était toujours pas fonctionnel à ce jour, Gabon Media Time a pu s’apercevoir du contraire, grâce à une visite du site en date du vendredi 09 août 2024. Une visite au terme de laquelle la Directrice générale adjoint de l’IMIPDG, le Dr Irène Mistool a bien voulu s’exprimer sur la question. Lecture !

C’est à la faveur du conseil des ministres du 23 février 2024 que le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a entériné le projet de décret portant abrogation du décret portant création attribution et organisation de l’hôpital de Campagne et du Laboratoire Pr.Gahouma. Et ce dans l’optique de faire de l’Institut des maladies infectieuses Pr.Daniel Gahouma (IMIPDG), un Centre hospitalier universitaire qui s’ajoute à ceux déjà existants. « Nous avons été installés le 29 février 2024, le 04 mars nous avons débuté la rédaction des outils de gouvernance à savoir règlement intérieur, charte des patients et des agents, projet d’établissement. Au fur et à mesure qu’il y’a eu des affectations nous avons étoffé les équipes et le 3 juin nous avons démarré les consultations externes et les urgences » nous a confié la Directrice générale adjoint de l’IMIPDG, le Dr. Irène Mistool.

L’IMIPDG bel et bien fonctionnel depuis le 03 juin 2024

Poursuivant son propos, le Dr. Irène Mistool n’a pas manqué de faire preuve de transparence puisqu’une visite à travers les différents services a été effectuée. Visite au cours de laquelle, nous avons pu constater la présence des médecins et des patients assez nombreux au service d’urgence et certains en salle d’observation. « Nous faisons des consultations externes de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. La seule chose que nous ne faisons pas encore pour l’instant ce sont les hospitalisations parce que les ressources humaines sont insuffisantes mais au fur et à mesure le ministre affecte du personnel à l’IMIPDG » a t-elle martelé.

Ainsi, depuis le 3 juin 2024 date de démarrage des consultations externes et des urgences, le tableau récapitulatif des consultations externes fait état de « 636 consultations pour le seul mois de juin et 679 consultations pour le mois de juillet soit un total de 1315 consultations tous médecins confondus ». Preuve selon la patronne des lieux que toutes les spécialités qui existent à l’IMIPDG sont bien opérationnelles. S’agissant du tableau récapitulatif en imagerie notamment « pour le mois de juin, nous enregistrons 13 échographies et électrocardiogrammes (ECG) et 26 pour le mois de juillet soit un total de 39 échographies et ECG ».



Ainsi, les populations peuvent avoir le cœur en paix et ne pas hésiter à se rendre à l’Institut des maladies infectieuses Pr. Daniel Gahouma en vue de bénéficier des soins de santé. Par ailleurs, la Directrice générale adjointe à annoncé très prochainement le début des hospitalisations en pédiatrie et en réanimation. « On nous a livré un bâtiment pas clef en main. Au fur et à mesure nous faisons en sorte que les conditions soient réunies pour le bien être de tous, d’où l’ouverture sous peu des hospitalisations en réanimation et en pédiatrie car on ne peut pas faire fonctionner un service sans qu’il ait la réanimation pour protéger en cas de complications » a t-elle conclu.