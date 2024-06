Follow on X

Gabon : Stehmy Vinga et sa troupe, bouclent en 10 jours leur Marche de la félicité

Depuis le 1er juin 2024, Stehmy Vinga et cie se sont donné pour mission d’accomplir un défi peu commun dénommé la « Marche de la félicité ». Déterminés, ces derniers sont partis de la ville de Mouila pour Libreville à pied en 10 jours seulement, avec pour principal objectif de remettre en main propre, un plaidoyer au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Un acte de bravoure pour ces jeunes Gabonais.

C’est dans l’optique d’obtenir une audience auprès du président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema que cette initiative a été lancée. En effet, Sthemy Manuel Vinga, enseignant d’Éducation Physique et Sportive (EPS) et ses compagnons ont parcouru près de 431 kilomètres pour l’essor de la jeunesse de la Ngounié. Une initiative qu’il avait commencée par la natation. C’est donc avec détermination que ces compatriotes sont arrivés à Libreville le 11 juin 2024 aux environs de 12 heures.

Fin de la « Marche de la félicité »

En effet, pendant 10 jours, le professeurs d’EPS et ses 9 compagnons ont réalisé une marche. Un exploit qui vise à saluer et exprimer leur soutien au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi qu’au Comité pour la transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Pour les multiples actions menées depuis le coup de force du 30 août 2023 mettant un terme au règne du régime Bongo-PDG.

Mais également de transmettre au numéro un gabonais un plaidoyer relatif aux difficultés que vivent les ressortissants de la province de la Ngounié notamment sociales. A leur arrivée au quartier PK 12 dans la commune de Libreville Stehmy Vinga a déclaré. « La marche a été pénible et épuisante. Mais il y a eu des bons samaritains qui nous ont apporté leur soutien tout le long du parcours ». Un fait salué par les populations qui ont accueilli ces derniers triomphalement.