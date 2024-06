Gabon : Mouila-Libreville, 431 km à pied pour présenter son plaidoyer au Gen. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Le 1er juin 2024, Sthemy Manuel Vinga, enseignant d’Éducation Physique et Sportive (EPS), s’est lancé dans un défi insolite dénommé la « Marche de la félicité ». Déterminé, ce trentenaire a entrepris de parcourir les 431 km qui séparent Mouila de Libreville à pied avec pour objectif de remettre en main propre son plaidoyer au président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Faire parvenir un message au président de la Transition, telle est la motivation du jeune Sthemy Manuel Vinga. La « Marche de la félicité » est à la fois l’expression de sa reconnaissance au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et l’occasion d’attirer l’attention des autorités sur les préoccupations de la jeunesse gabonaise et les aspirations des populations ninoises.

431 km à pied pour l’essor de la jeunesse et de la Ngounié

Rallier Libreville à pied depuis Mouila, tel est le défi que s’est lancé Sthemy Manuel Vinga rejoint par quelques proches. Le jeune homme s’est dit déterminé à relever ce challenge qu’il a débuté par une épreuve de natation. « J’ai commencé la marche de la félicité par l’épreuve de natation. C’est quelque chose que j’ai gardé secret, je ne voulais pas communiquer », a assuré Sthemy Manuel Vinga cité par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Rejoints par d’autres compatriotes originaires de la Ngounié, ils sont désormais une dizaine à marcher vers la capitale. À l’heure où nous couchons ces lignes, le groupe est entre Fougamou et Lambaréné. Durant un peu plus d’une semaine, il sera question pour Sthemy Manuel Vinga et l’équipe qui l’accompagne de courir une heure chaque jour avant de continuer la marche jusqu’à 18 heures, puis de chercher une case pour passer la nuit.

Cette marche revêt deux objectifs principaux. Il s’agit de remercier le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le changement amorcé le 30 août dernier et les réformes en cours. D’autre part, elle vise à présenter au chef de l’État un plaidoyer pour la jeunesse gabonaise et les populations de la Ngounié. Sur le plan national, il propose des cours d’informatique, de droit et d’entreprenariat dès la classe de 6ème. Pour sa province natale, Sthemy Vinga demande la construction d’une maison pour les personnes âgées, la mise en place d’une zone industrielle à Mouila pour la transformation du bois et des produits agricoles, ainsi que la création d’un centre de formation des jeunes dans les métiers du bois, de l’agriculture, de l’élevage, de la maçonnerie, et de l’électricité sans oublier la construction d’espaces de loisirs pour l’épanouissement des enfants.