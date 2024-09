Gabon : Séraphin Moundounga plaide pour un régime présidentiel

Ecouter l'article

Lors de son audition devant l’Assemblée Constituante, Dr. Séraphin Moundounga, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a exprimé son soutien indéfectible au modèle du régime présidentiel pour le Gabon. Il a appelé à abandonner le modèle politique hérité de la 4e République française, jugé inadapté aux besoins spécifiques du pays.

Devant le collège des parlementaires et d’autres autorités membres de l’Assemblée constituante, le Dr. Séraphin Moundounga a tout d’abord rappelé l’instabilité politique que le Gabon a connue sous le régime parlementaire dans ses premières années d’indépendance. En se remémorant les erreurs du passé, il a souligné que la France elle-même avait évolué vers un régime présidentiel avec la 5e République, laissant derrière elle un système parlementaire qui, selon lui, ne devrait plus être un modèle à suivre.

De la nécessité de se défaire du modèle obsolète français

Le Président du Conseil économique, social et environnemental a également fait référence à l’expérience du Gabon sous un régime présidentiel. Lequel a été instauré avec le feu Léon Mba puis modifié par la suite. Selon le Dr. Séraphin Moundounga, le retour à un régime parlementaire risquerait de raviver les conflits internes, comme ceux qui ont marqué les débuts de la gouvernance gabonaise. Non sans manquer de préciser que le modèle français, qui ne trouve d’écho qu’en France et dans ses anciennes colonies, n’apporte plus la stabilité nécessaire pour une gouvernance efficace.

Ainsi donc le régime présidentiel mettrait en avant une structure politique où la responsabilité du Président est clairement définie et où les décisions peuvent être prises plus rapidement et de manière plus efficace. Au reste, le Dr. Séraphin Moundounga appelle à une réflexion profonde sur le choix du régime politique, plaçant les aspirations et les réalités gabonaises au cœur du débat constitutionnel en cours.