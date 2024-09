Gabon : célébration des 75 ans de la fondation de la République populaire de Chine

Ecouter l'article

L’Ambassade de Chine au Gabon a commémoré le 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le jeudi 19 septembre 2024 à Libreville. Occasion pour le nouvel Ambassadeur Zhou Ping de revenir sur les multiples progrès accomplis au cours de ces dernières années. Mais également de saluer la dynamique de développement, avec le renforcement continu de la confiance mutuelle politique, de la coopération pragmatique fructueuse et des échanges humains étroits entre le Gabon et l’empire du milieu.

Présidée par la nouvelle figure de la Chine au Gabon Zhou Ping, la cérémonie de commémoration des 75 ans de la fondation de la République populaire de Chine a vu la présence des représentants du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), du vice-Président de la République, Joseph Owondault Berre, du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, du ministre en charge des Affaires Étrangères Michel Regis Onanga Ndiaye et de plusieurs autres membres du gouvernement.

La Chine des réalisations historiques

Au cours de son allocution, le diplomate est revenu sur les différents progrès de développement réalisés au cours de ces 75 années. « Au cours des 75 dernières années, la Chine a enregistré des réalisations historiques. La modernisation à la chinoise s’est approfondie, le développement de haute qualité a été solidement poursuivi, et les conditions de vie de la population se sont améliorées sans cesse ».

En 2023, le développement de l’empire du milieu a connu un taux de croissance de 5,2 %. Et ce dans divers domaines comme la science et l’innovation. « Le système industriel moderne devient plus complet, marqué par le développement rapide des nouvelles industries de pointe, haut de gamme, axées sur l’intelligence et respectueuses de l’environnement…la Chine a fait des avancées notables » a-t-il précisé.

« L’amitié éternelle entre les peuples chinois et gabonais »

En ce qui concerne les relations bilatérales entre le Gabon et la Chine qui existent depuis 50 ans, Zhou Ping a présenté ses civilités tout en relevant la dynamique maintenue entre les deux nations. En matière de « développement ». Non sans évoquer les événements et activités qui ont marqué l’année courante, notamment des compétitions de tennis de table et des art-martiaux, le festival du film chinois à Libreville, ainsi que des projets concrets dans les domaines des infrastructures, de l’éducation, de la santé.

Le ministre en charge des Affaires Étrangères a pour sa part rassuré les autorités chinoises sur l’application de l’ensemble des résolutions issues des rencontres de Beijing. Michel Regis Onanga Ndiaye a également salué l’arrivée imminente du navire-hôpital « Arche de Paix ». Il s’agit d’un navire médical qui effectuera sa deuxième visite au Gabon, du 26 septembre au 3 octobre, ce qui marquera un nouveau chapitre dans la coopération amicale entre les deux pays.