Gabon : les défis environnementaux du bassin du Congo en discussion du 18 au 20 septembre à Libreville

Les représentants des ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des Innovations et de la Formation professionnelle des 6 pays du Bassin du Congo à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et la République Démocratique du Congo et les acteurs du secteur privé, des ONG, des chercheurs et des médias spécialisés se réunissent du 18 au 20 septembre à Libreville pour un séminaire sur les défis environnementaux de la région. L’événement organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vise à mettre en place des initiatives innovantes pour la préservation de cet environnement.

Le bassin du Congo est l’une des plus vastes et importantes forêts équatoriales du monde, souvent surnommée le « poumon de la planète ». Et ce, en raison de son rôle clé dans l’absorption du carbone et la régulation climatique mondiale. Selon la Banque mondiale, « le Gabon absorbe chaque année des émissions de carbone équivalentes à un tiers du total annuel de la France. La République du Congo, quant à elle, absorbe 1,5 % des émissions annuelles mondiales de carbone ». Des données qui illustrent le rôle prépondérant de la préservation de cette région pour la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle mondiale.

Une collaboration régionale pour le renforcement de la protection du bassin du Congo

Cependant, cette zone vitale est soumise à de nombreuses pressions. De la déforestation à l’exploitation illégale des ressources naturelles en passant par une urbanisation sans cesse croissante, la menace est évidente. Face à ces enjeux, ce séminaire vise à identifier des solutions concrètes et durables, et à encourager les 6 pays du bassin du Congo à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. Les discussions porteront également sur le développement d’initiatives dans les domaines de l’agriculture durable, de la gestion des forêts, et des innovations technologiques pour limiter l’impact environnemental des activités humaines.

L’un des moments forts de cet événement sera une activité symbolique de reforestation, prévue le 20 septembre à Sibang. Cette plantation d’arbres représente non seulement l’engagement du Gabon en faveur de la protection de l’environnement, mais l’importance de la coopération environnementale entre les pays dans l’optique de mettre en place des actions concrètes pour protéger ce patrimoine naturel. Toute chose qui participe à sensibiliser les participants et le grand public à l’importance de la préservation des forêts et de la biodiversité.