Gabon : le Dr. Séraphin Moundounga pas convaincu par le régime présidentiel

Lors de son audition par l’Assemblée Constituante sur l’examen du projet constitutionnel, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a exprimé des réserves significatives sur le régime présidentiel proposé pour le Gabon. Selon le Dr. Séraphin Moundounga,, ce modèle, bien qu’efficace dans le contexte américain, ne répond pas aux besoins spécifiques du Gabon.

Le Dr. Séraphin Moundounga a, lors de son allocution de circonstance, comparé les différents régimes politiques. Mettant en lumière les caractéristiques du régime présidentiel, du régime semi-présidentiel et du régime parlementaire. Pour le Président du CESE, le modèle politique qui sied davantage et représente une solution équilibrée pour le Gabon est le semi-présidentiel en voie de disparition. Un système, dans lequel le président est élu par le peuple et possède des prérogatives définies.

Une logique aux antipodes du modèle vanté !

S’il soutient que le régime susmentionné permet également une collaboration efficace avec un gouvernement responsable devant le parlement, le Dr. Séraphin Moundounga se montre dithyrambique sur les effets positifs sur la gouvernance stable tout en garantissant la représentativité des différentes voix politiques. En revanche, ce dernier se montre particulièrement a critique sur le régime parlementaire.

Et ce, du fait qu’il pourrait engendrer une instabilité politique due à la division des pouvoirs entre le cabinet ministériel et le parlement. Selon lui, une telle fragmentation pourrait rendre la prise de décision plus complexe et moins efficace, nuisant ainsi à la gouvernance. En somme, il est souhaitable pour le Dr. Moundounga, que les décideurs adaptent le cadre politique aux réalités gabonaises, en privilégiant un régime qui favorise l’équilibre des pouvoirs tout en assurant la responsabilité du gouvernement devant les représentants du peuple.