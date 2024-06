Gabon :  qui est Huges Mfa Nguema, le nouveau DG du Contrôle budgétaire et financier ?

Ecouter l'article

« Se conformer aux principes généraux d’exécution du budget, notamment le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de contrôleur ». C’est l’ambition affichée par l’exécutif à travers la création de la direction générale du contrôle budgétaire et financier. Une entité qui jouera un rôle prépondérant dans la gestion des finances publiques dont la direction sera assurée par Huges Mfa Nguema.

C’est à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 20 juin 2024 qu’a été non seulement adopté le projet de décret portant création, attributions et organisation de la Direction générale du Contrôle budgétaire et financier, mais aussi de son dirigeant. Une décision qui, selon le communiqué final du Conseil des ministres, procède de la volonté de se conformer aux principes généraux d’exécution du budget, notamment le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de contrôleur.

Des grands défis pour Huges Mfa Nguema

Ainsi, pour tenir la barque de cette nouvelle direction, le choix des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’État, le Général Brice Oligui Nguema a été porté vers Huges Mfa Nguema. Si ce dernier est quasi inconnu du grand public, sur le plan professionnel, il dispose d’une expertise avérée, notamment dans le domaine financier.

En effet, le patron du Contrôle budgétaire et financier, qui vient du secteur bancaire, a fait ses classes au sein de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie Côte d’Ivoire, filial du Groupe BNP Paribas en qualité de Responsable Contrôle Risque Régional. Plus récemment, celui que ses proches confient être une personnalité discrète et courtoise, occupait avant sa nomination la fonction de Directeur de l’Audit Interne à BICIG.