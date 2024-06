Finances publiques : le gouvernement opte pour une direction du contrôle budgétaire et financier

Ecouter l'article

Après les récents événements qui ont ébranlé la direction générale du budget et des finances publiques (DGBFiP), le gouvernement, notamment le ministère en charge du Budget et des Comptes publics, a décidé de reprendre la main. Ainsi, outre la nomination d’un nouveau directeur général, un projet de décret portant création, attributions et organisation de la direction générale du contrôle budgétaire et financier a été entériné ce jeudi 20 juin 2024 en conseil des ministres. Créée dans l’optique de se conformer aux principes généraux d’exécution du budget, cette nouvelle direction devrait ainsi permettre une meilleure séparation des prérogatives.

Le contrôle budgétaire est une composante essentielle de la chaîne de dépense. Il a pour objet principal d’apprécier la soutenabilité de la programmation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Sauf qu’au Gabon, jusqu’à ce jeudi 20 juin, aucune direction générale n’était dédiée à cette question. C’est désormais chose faite, puisqu’un projet de décret portant création, attributions et organisation de la direction générale du contrôle budgétaire et financier. Présenté par Charles Mba, ministre des Comptes publics, ce projet vise essentiellement à répondre à la nécessité impérieuse de se conformer aux principes généraux d’exécution du budget.

En effet, dans la continuité d’une optimisation budgétaire amorcée avec la création de la direction générale du budget et des finances publiques (DGBFiP) qui s’est sclérosée au fil des ans, avec de nombreux dépassements des autorisations parlementaires en totale violation de la loi et portant atteinte à la crédibilité de l’exécutif, celui-ci a donc pris la mesure de la situation. La DGCBF qui acte au passage le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de contrôleur, devrait donc renforcer un peu plus le dispositif lié à la chaîne de la dépense publique. Un bon point qui devrait permettre de rassurer un peu plus les partenaires techniques et financiers du pays.

DGCBF: une totale indépendance attendue!



En mettant ainsi un terme à la mutualisation des compétences des directions d’origine qui lui ont donné naissance à la DGBFiP, l’exécutif retire donc le seul pouvoir décisionnel au responsable de cette administration qui devrait désormais, avant tout ordonnancement, en référer au contrôleur général du budget pour avis. Un nouveau maillon qui devra agir en toute indépendance pour servir au mieux les intérêts supérieurs de la nation en cette délicate période de transition. Gageons que cette indépendance soit teintée de transparence pour une plus grande efficacité de la dépense publique.