Gabon : création d’une Mutuelle des FDS pour une meilleure prise en charge des militaires

Dirigé par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le conseil des ministres qui s’est tenu le jeudi 20 juin 2024 a été l’occasion pour le gouvernement d’entériner et d’examiner plusieurs projets. A cet effet, un bon nombre de ministères ont été passés au peigne fin. S’agissant du département de la défense, le conseil a adopté le projet de décret portant attributions et organisation d’une mutuelle de Santé et de Prévoyance Sociale des personnels des Forces de Défense (FDS).

Les autorités semblent déterminées à prendre soin des forces armées et de défense. Après l’ouverture de leurs droits au mariage polygamique, le conseil des ministres présidé par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a entériné ce jeudi d’autres projets en faveur des hommes armés. Il s’agit de la mise en place d’une mutuelle toute spéciale pour les militaires du pays. Un projet présenté par la ministre de la Défense nationale le général Brigitte Onkanowa.

Une muruelle pour les militaires

Selon le communiqué, le conseil des ministres a adopté le Projet de décret portant attributions et organisation de la Mutuelle de Santé et de Prévoyance Sociale des personnels des Forces de Défense. « Le projet de décret vise à répondre aux problématiques socio-économiques des militaires et de leurs familles pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la cohésion des troupes ». C’est donc une solution aux nombreuses difficultés que rencontrent les militaires pour payer leur ticket modérateur. Mais également leurs soins non couverts.

Face au « manque de visibilité des mécanismes d’entraide existants, l’absence de solutions face à des situations spécifiques (décès, invalidité, reconversion professionnelle), et le manque de structures au Ministère de la Défense pour une protection complémentaire et des services adaptés », les autorités ont donc opté pour ce projet de décret, qui propose de compléter le régime d’assurance maladie obligatoire et de créer une structure professionnelle compétitive pour fédérer les mécanismes assurantiels existants.

Ladite structure sera axée sur la protection médico-sociale de la communauté militaire et apportera un soutien significatif et adapté aux militaires ainsi qu’à leurs familles. La Mutuelle de Santé et de Prévoyance Sociale des personnels des forces de défense comprendra aussi une assemblée générale, un conseil d’administration, et une direction générale, et inclura les militaires retraités et les personnels civils en service dans toutes les structures relevant du ministère de la Défense.