Piaepal : livraison effective de la station de pompage d’eau du PK5 

Garantir un accès universel durable à l’eau potable dans le Grand Libreville à l’horizon 2035. C’est l’objectif que se sont fixé les autorités gabonaises à travers la mise en place du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement dans le Grand Libreville (Piaepal). C’est dans cette optique que l’Unité de coordination du projet Piaepal, s’est rendue ce 1er août 2024 à la station de pompage du PK5 afin de constater la fin effective des travaux.

24 heures seulement après la remise des clés du château d’eau de Ntoum à l’équipe de coordination du projet Piaepal, Gervais Nguema Mba et quelques membres de comité stratégique se sont déportés à la station de pompage du PK5 afin de se plier au même rituel. En effet, ils ont effectivement pu constater la qualité du travail effectué sur ce site par lequel sera pompée l’eau qui alimentera un certain nombre de châteaux d’eau du Nord de la capitale.

Satisfaire les besoins en eau potable jusqu’à 2035

C’est le chef de la mission de contrôle en personne qui a annoncé devant la presse nationale la fin effective des travaux de la station de pompage du PK5. « Au nom de toute l’équipe de l’Unité de coordination de la mission de contrôle et de l’entreprise en charge du chantier, je peux vous confirmer que les travaux qui étaient prévus dans le cadre de ce marché ont bel et bien été achevés », a indiqué Antoine Diallo. En effet, le chef de la mission de contrôle a indiqué que la station de pompage « a été mise en route, les pompes ont tourné pendant 24 heures au moins et tous les résultats attendus ont été atteints ». Si à ce jour trois pompes sont déjà installées, deux autres devraient prochainement être installées, afin de pouvoir pomper 4 800 mètres cubes d’eau par heure pour ainsi répondre aux besoins en eau potable des populations de la partie nord du Grand Libreville jusqu’en 2035.

Il faut dire que cette station constitue en réalité le cœur névralgique du dispositif de distribution d’eau dans cette partie de la capitale. En effet, l’eau pompée depuis la station du PK5 permettra d’alimenter le réservoir de 10 000 mètres cubes installé à la cité de la Caisse, lequel permettra d’améliorer la distribution en eau potable dans les zones impactées, dont Nzeng-Ayong, Charbonnage, jusque dans la commune d’Akanda. Rappelons que le projet Piaepal, financé à hauteur de 77 milliards de Fcfa par la Banque africaine de développement devrait au terme de son exécution couvrir les besoins en eau potable de 300 milles personnes supplémentaires au sein du Grand Libreville.