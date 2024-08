Gabon : près de 60 jeunes gabonais sélectionnés pour intégrer les établissements supérieurs russes

Ecouter l'article

Ce mercredi 14 août 2024 s’est déroulée à Libreville la cérémonie de clôture de la campagne d’admission des boursiers gabonais dans les universités de la Fédération de Russie pour l’année académique 2024-2025. S’inscrivant dans le cadre de la coopération en matière d’enseignement supérieure, cette campagne a abouti à la sélection de plus de 60 jeunes gabonais qui auront l’opportunité de poursuivre leurs études au sein des établissements supérieur russe à l’instar de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) souvent qualifié de « Harvard russe ».

C’est en présence de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Gabon, Dmitrii Korepanov, du directeur général adjoint de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) Colonel Françoise Léa Loundou, du directeur général de l’Enseignement supérieur Pr. Alain Souza et de l’inspecteur général des services du ministère de l’Éducation nationale, Joachim Ondjila Ongnele que s’est déroulée cette cérémonie qui s’est voulue conviviale.

Principal partenaire des pays africains en matière de formation de spécialistes dans tous les domaines, la Russie à travers la mise en œuvre de ce programme de sélection, entend renforcer sa coopération avec le Gabon. Une ambition saluée par les responsables gabonais présents lors de cette cérémonie à l’instar du directeur général de l’Enseignement supérieur qui a invité les jeunes sélectionnés à travailler avec abnégation et dans la discipline afin de contribuer au développement de leur pays au terme de leur étude.

Une soixantaine jeune retenue pour des études en Russie

Une vue des officiels avec au centre l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon Dmitrii Korepanov

Pour sa part, Dmitrii Korepanov a rappelé le bien de cette coopération agissante notamment de développer davantage la coopération dans le secteur de l’enseignement supérieur ou encore de promouvoir les programmes de formation professionnelle, les échanges universitaires et d’étudiants entre les deux pays. « Depuis leur établissement il y a plus d’un demi-siècle, plus de 800 Gabonais ont bénéficié d’une formation de niveau international dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Union Soviétique et de la Fédération de Russie », a-t-il indiqué.

À noter que pour cette année académique 2024-2025, le nombre de bourses accordées a largement dépassé le quota de 55 places et l’Ambassade s’attend à recevoir 8 places supplémentaires pour les candidats dont les dossiers sont encore en réserve, ce qui portera le nombre total à 63. Autre particularité pour cette année l’admission de l’élève Arthur Elisée Ndong Ebeyard, bachelier du lycée de la Fondation Mbele qui intégrera cette année l’Institut d’État des relations internationales de Moscou qui forme 90% des diplomates russes sont diplômés du MGIMO, dont l’un des plus célèbres est l’actuel ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov.