Gabon : le Gén. Oligui Nguema reçoit les lettres de créances de 5 nouveaux ambassadeurs

Follow on X

Ecouter l'article

Comme le commande l’usage diplomatique, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema a reçu ce jeudi 27 juin 2024 au Palais Rénovation, les lettres de créances de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon conformément à la pratique diplomatique. Il s’agit entre autres des ambassadeurs de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Pays-Bas, de la République Tchèque et d’Autriche.

Journée particulièrement chargée pour le chef de l’État ce 27 juin 2024. En effet, conformément à la pratique diplomatique, ce dernier a reçu les lettres d’accréditation de nouveaux ambassadeurs affectés au Gabon. Une cérémonie solennelle qui confirme les bonnes relations qu’entretiennent les nouvelles autorités avec l’ensemble de ses partenaires.

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Gabon

Ainsi, la cérémonie circonstancielle a permis l’accréditation de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie Dmitrii Korepanov, le Haut-Commissaire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord Simon Day, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas Joris W.P. Jurriens, l’ambassadeur d’Autriche Thomas Schlesinger et l’ambassadeur de la République Tchèque Zdenēk Krejci.

À noter que ces rituels d’usage de présentation de lettres de créances ont été ponctués par des entretiens avec le numéro un Gabonais. Une opportunité pour les diplomates d’exprimer leur volonté de dynamiser et consolider les relations entre leurs pays respectifs et le Gabon.