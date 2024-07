Gabon : poissons, minerais, pétrole, bois, huile de palme, caoutchouc, cacao, les principaux produits exportés

Ecouter l'article

Pays rentier avec une forte propension à exporter ses produits bruts, le Gabon dispose d’un large éventail de ressources qui s’échangent sur les marchés internationaux. En dépit de vents contraires et de chocs exogènes en lien avec les conflits à travers le monde qui induisent des crises en tous genres, plusieurs produits de base locaux contribuent à enrichir la nation. C’est le cas du pétrole, du manganèse, de l’or, du bois, des poissons et crustacés, de l’huile de palme, ou encore du caoutchouc. Autant de produits qui ont permis au premier trimestre 2024, une amélioration de l’indice des valeurs des exportations de l’ordre de 21,1%.

Si en 2023 le solde des échanges de biens s’est replié de 40,8%, en lien avec le recul des exportations (-15,9%) et la hausse des importations (+8,2%), induite essentiellement par la baisse des ventes en valeur de pétrole, de manganèse et de bois, en lien avec le fléchissement des prix de ces matières premières, il n’en demeure pas moins que ces exportations représentent chaque année, la principale richesse de la nation. Il faut dire que le pays exporte un nombre impressionnant de produits de base avec notamment le pétrole, le manganèse, l’or, le bois, les poissons et crustacés, l’huile de palme, ou encore du caoutchouc, l’aluminium et ses ouvrages.

En effet, si le pétrole demeure la principale ressource du pays en matière d’échanges avec 10,593 millions de tonnes métriques exportés à fin décembre 2023 et 2,838 millions de tonnes métriques à fin mars 2024, le manganèse est aujourd’hui, également une ressource clé de notre économie avec 9,237 millions de tonnes exportées en 2023 et près de 2 millions de tonnes à fin mars 2024, en léger repli de 1,8%. Autre produit qui tire son épingle du jeu, l’huile de palme. Présenté comme « le nouveau pétrole », ce sont plus de 105 662 tonnes qui ont été exportées en 2023, un chiffre largement au-dessus des 83 000 tonnes exportées en 2021.

Poissons, crustacés, caoutchouc, cacao, ces “petits” produits qui rapportent gros

Exportés à plus de 25,125 tonnes en 2023, le cacao fait également partie de ces produits capables de générer d’importants flux financiers en direction du Gabon, tout comme les exportations de caoutchouc qui ont progressé de 46,3% à 32 613 tonnes sur la même période en 2023, les stéarines, savons, acides gras dont près de 10000 tonnes en provenance du Gabon se sont échangées sur la même période. Des données issues à la fois de la note de conjoncture sectorielle et du tableau de bord de l’économie générale du ministère de l’économie, qui témoignent de l’avantage comparatif que pourrait tirer le pays d’une meilleure industrialisation de ces ressources clés. Des données auxquels il faut sans aucun doute rajouter les 1,008 millions de m3 de bois exportés en 2023 sur les 1,484 millions de m3 produits.

A noter que des produits tels que les poissons et crustacés, les mollusques, l’aluminium et les ouvrages en aluminium, constituent également des produits dont le Gabon pourrait tirer profit, pour peu que les autorités reviennent sur ces accords de pêche sclérosés avec l’Union Européenne. A noter également que l’essentiel de ces exportations sont effectués à destination de l’Empire du milieu, qui demeure malgré une baisse relative de ces importations en provenance du Gabon, notre principal client.