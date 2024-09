Follow on X

Gabon : plus de 800 millions de FCFA le km de route en béton ?

Loin d’être un pays à part entière, le Gabon semble bien être un pays entièrement à part. Un pays pétrolier qui importe son carburant d’un pays non officiellement pétrolier comme le Togo. Un pays surendetté qui mène une politique budgétaire expansionniste. Un pays dans lequel le kilomètre de routes en béton censé coûter aux alentours de 200 millions, se paye finalement plus de 800 millions de FCFA, soit près de 4 fois plus chère que la normale, le tout par entente directe comme ont pu le constater les équipes de Gabon Media Time au terme d’une enquête.

La préservation, l’embellissement et l’amélioration du patrimoine routier national est une préoccupation économique majeure pour la plupart des pays africains et le Gabon en particulier, qui doit faire face à un déficit criard en la matière. Cette question est au cœur de la politique des autorités de la transition. Face à l’urgence, ces derniers ont d’ailleurs opté pour la construction de routes en béton armé. Une solution innovante, simple, efficace pour un revêtement de qualité des routes gabonaises, mais qui semble coûter encore plus cher sinon autant que les routes goudronnées. Incompréhensible.

En effet, alors que des experts contactés par nos soins, évoquent un montant autour de 200 millions de FCFA pour 1km de routes en béton, ce qui justifiait l’attrait pour ces routes, en plus d’avantages pratiques tels que leur surface lisse et uniforme assurant une conduite confortable, une rigidité synonyme de stabilité et de durabilité, combinée à la possibilité d’intégrer des matériaux recyclés, comme évoqué par les experts de ce type de revêtements, un document parvenu à notre rédaction évoque plutôt un montant autour de 800 millions de FCFA. Un coût rédhibitoire.

Plus de 700 millions de FCFA pour les travaux relatifs bétonnage d’1km

Signé de l’ancien DGBFiP, Aurélien Mintsa Mi Nguema, ce document présente en effet un devis validé de 7,137 milliards de FCFA pour des travaux d’assainissement et de chaussée pour à peine 10km de routes dans la zone d’Ambowe. Plus étonnant encore, ce montant a obtenu le quitus d’exécution alors qu’il a été passé par entente directe. Un marché de gré à gré qui s’ajoute aux 189 marchés passés par entente directe pour près de 264 milliards en 2023, qui confirme les difficultés du gouvernement à mettre en oeuvre une stratégie visant à « privilégier les appels d’offres au détriment du gré à gré souvent source de corruption » comme le martelait pourtant le chef du gouvernement Raymond Ndong Sima en janvier dernier.

Désireux de mettre un coup de pied dans la fourmilière, le gouvernement de transition qui entendait donc mettre en branle plusieurs réformes parmi lesquelles le « rétablissement de l’appel d’offres comme mode de passage de principe des marchés publics conformément à l’article 71 qui prévoit 15% pour le gré à gré », n’a pas été en mesure de mettre un frein à celui-ci, alors même que l’entreprise concernée, avait été impliqué dans des manœuvres peu scrupuleuses au terme de la taskforce sur la dette intérieure menée par Pierre Duro, l’octogénaire qui chuchote à l’oreille du président de la transition.

Une installation de chantier à 220 millions de FCFA facturé à l’Etat

Entre décapage des terres de mauvaise portance chiffré à près de 290 millions de FCFA, remblai en matériaux graveleux latéritiques y compris dans les zones de purges chiffré à près de 280 millions de FCFA, installation de chantier à plus de 220 millions de FCFA, sous l’ère CTRI, une route en béton de 10 km coûte donc plus de 7,1 milliards de FCFA hors-taxes, 8,5 milliards de FCFA toutes taxes comprises. Chose étonnante quand on sait que les ponts en béton prévus dans le PNDT devraient coûter 10 milliards de FCFA.