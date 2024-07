Gabon : la BICIG engagée dans la vulgarisation de l’art

Ecouter l'article

Une délégation de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) conduite par sa Directrice Générale Adjointe Madame Carole Capito a procédé à la visite de la résidence artistique Duvangu ce vendredi 12 juillet 2024. Une opportunité pour la banque, engagée depuis longtemps dans la vulgarisation de l’art, de découvrir la créativité et les œuvres d’une trentaine d’artistes venus d’horizons divers, mais surtout d’étudier d’autres possibilités d’accompagnement aux artistes locaux.

C’est concomitamment avec l’organisation du concours BICIG Amie des Arts et des Lettres, que la Directrice Générale Adjointe de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, Madame Carole Capito et ses équipes ont exploré et découvert la résidence artistique Duvangu. Cette galerie de productions artistiques et de programmation culturelle est située au sein de l’ancienne ambassade de France transformée par des artistes d’art visuels, vivants et même abstraits, en un véritable musée.

Une entreprise citoyenne et culturelle

Pour Madame Carole Capito, la BICIG a toujours été un soutien indéfectible pour le secteur artistique. « La BICIG comme vous le savez participe à la promotion des œuvres gabonaises notamment à travers son concours BICIG Amie des Arts et des Lettres. Dans ce cadre, il est toujours important de voir ce que les autres font. On a été saisi par cette galerie qui est exceptionnelle et est en quelque sorte le prolongement de ce que la BICIG fait.» a-t-elle déclaré.

La Directrice Artistique de la fabrique créative Duvangu, Marilou Thiebault a quant à elle salué l’engagement et la volonté de la BICIG en ce qui concerne l’art. « Je suis très heureuse d’avoir reçu la BICIG à Duvangu parce que ce sont des personnes avec qui on partage le même amour pour l’art et la même envie de soutenir et développer l’art et la culture au Gabon sur le long terme ». Des propos qui témoignent de l’engagement profond de la BICIG pour la valorisation de ce secteur. Engagement qui se traduit par de multiples actions à l’exemple de cette visite de Duvangu ou encore de son concours BICIG Amie des Arts et des Lettres.

Compétition initiée en décembre 1992 sous forme de biennale, qui vise à promouvoir les artistes débutants et confirmés de différentes catégories artistiques, BICIG Amie des Arts et des Lettres a vu lancer sa 14ème édition le 15 décembre 2023, sous le thème « La forêt source de vie ». Présent au cours de cette excursion, le président du jury de cette édition Jean-Ghalbert Nze ne souhaite qu’un changement de paradigme en matière d’art au Gabon. « Il y a eu un travail sérieux. Les arts contemporains sont tellement diversifiés et les techniques employées sont pour la plupart des techniques que nous n’employons pas ici. La BICIG fait beaucoup d’efforts parce qu’elle a lancé un concours qui ne fait que prendre de l’ampleur. Seulement, elle ne peut pas financer une biennale et en même temps avoir un espace qui permettra à ce que les œuvres primées puissent être mises en valeur ». Une interpellation pour les autorités et autres structures de la place, afin que ces dernieres prennent la BICIG en exemple.