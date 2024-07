Gabon : la vente des véhicules neufs, en hausse de 41,6%

Follow on X

Ecouter l'article

La vente des véhicules neufs est une activité qui avait connu un ralentissement en raison de la crise de la pandémie de Covid-19 ayant secoué le Gabon comme bon nombre de pays à travers le monde. Cependant la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) dans son rapport sur le tableau de bord de l’Économie révèle une bonne évolution du commerce des véhicules. Ledit rapport fait état d’une progression de l’ordre de 41,6% consécutive à la réception des commandes bloquées en 2021.

Décidément, la crise de Covid-19 et toutes les carences occasionnées par elle concourt à la progression du chiffre d’affaires de la vente de véhicules neufs sur le territoire national. En effet, en se basant sur les données contenues dans le tableau de bord de l’Économie pour le compte de l’année 2023 élaborées par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), les chiffres affichent le vert en ce qui concerne la vente des voitures neuves, le chiffre d’affaires et la masse salariale.

Des données reluisantes pour le secteur de la vente des véhicules neufs

Les chiffres contenus dans le rapport de la DGEPF parlent d’eux-mêmes. 2 617 véhicules neufs vendus en 2022 contre 3 706 véhicules neufs écoulés en 2023 soit une hausse de 41,6%.Une progression importante qui démontre que le marché de la vente des véhicules neufs au Gabon a repris sa vitesse de croisière. « La réception des commandes retardées de 2021 a permis de satisfaire la forte demande de l’État durant la période électorale » souligne le document. S’agissant du chiffre d’affaires, dans le détail il est passé de 124 milliards de FCFA en 2022 à 141 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 17 milliards de FCFA de plus entraînant une hausse de l’ordre de 13,7%.



Par ailleurs, en ce qui concerne les investissements, le rapport de DGEPF note une diminution importante passant de 4,5 milliards de FCFA en 2022 à 2,1 de FCFA soit un tassement de -53,3%. À cela s’ajoute la diminution de 1,1% des effectifs soit 533 agents en 2022 et 527 en 2023. Toutefois, ces diminutions ont contribué à l’accroissement de la masse salariale, qui elle est passée de 8,3 milliards de FCFA à 9 milliards de FCFA, soit une augmentation de 8,4% en raison « de la revalorisation des traitements salariaux et du paiement des primes diverses ».