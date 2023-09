Gabon : Paulette Missambo présidente du Sénat de la Transition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la nomination en fin de semaine dernière du gouvernement de transition, place au bureau des chambres du parlement. Ainsi, c’est par le biais d’un communiqué rendu public ce 11 septembre 2023 par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi, qu’a été dévoilé le bureau du Sénat. A cet effet, c’est la présidente de l’Union nationale Paulette Missambo qui aura la lourde responsabilité de conduire les débats au sein de cette institiution.

Composé d’un président et de quatre vice-présidents, le bureau du Sénat est représentatif des forces vives de la nation. C’est sans surprise que la présidente de l’Union nationale (UN) prend la tête de cet hémicycle, qui aura entre autres la charge de « veiller à l’exécution, au contrôle et au suivi-évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition ».

Notons par ailleurs que Paulette Missambo qui représente l’opposition sera épaulée par un premier vice-président en la personne de Luc Oyoubi, représentant le Parti démocratique Gabonais, un second vice-président, le Général Jean Ekoua, représentant des forces de défense et de sécurité, un troisième vice-président, Marc Ona Essangui, qui apportera la caution de la société civile et enfin un quatrième, Georges Bruno Ngoussi, pour représenter les confessions religieuses.