Gabon : pas de reprise du National foot en vue selon la Linafp !

C’est par le biais d’un communiqué daté du mardi 4 juin 2024 que la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) a fait le point sur la situation du National foot 1 et 2. Il en ressort qu’une rencontre au sommet s’est tenue entre le Bureau directeur dudit organe et les présidents de clubs pour constater le blocus apparent pour cette saison 2023-2024.

Si les ligues majeures du football en occident voire d’autres continents ont bouclé la saison sportive 2023-2024, il semble qu’au Gabon l’heure soit à l’attente continue. C’est en tout cas l’annonce faite par la Ligue nationale de football professionnel ce mercredi 5 juin 2024.via sa page officielle facebook. Faisant état d’une séance de travail importante tenue hier entre son Bureau directeur et l’ensemble des présidents de clubs de la première et de la deuxième division. Le moins que l’on puisse dire c’est que le statu quo est bel et bien de mise.

Venus s’enquérir de l’avancement des préparatifs en vue du redémarrage du national foot 1 & 2 tel que souhaité et annoncé par les plus hautes autorités publiques en tête desquelles le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les dirigeants des clubs de football local en sont sortis déçus. Au terme des discussions, les participants regrettent les lenteurs observées dans la mise en œuvre des instructions du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat depuis le 3 mai 2024.

Aussi, le Secrétaire général de la Ligue nationale de football professionnel chargée d’organiser ledit championnat après plusieurs annonces répétées et non réalisées par la tutelle sur le démarrage du National Foot, les clubs restent mobilisés, ce, malgré le poids des charges accablantes et attendent du ministère de la Jeunesse et des Sports, la suite à donner au sort de la saison sportive 2023-2024. Un postulat évasif qui témoigne du blocage apparent dans l’avancement du dossier et l’utopie d’une reprise imminente.