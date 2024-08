Gabon : des opérateurs épinglés pour rétention de tonnes de sucre par la DGC

Ecouter l'article

Si dans notre précédent article intitulé Gabon : face à la pénurie, le kg de sucre s’échange jusqu’à 1500 FCFA, les populations fustigeaient cette hausse du prix du sucre, la Direction générale du commerce a décidé de prendre le taureau par les cornes ce 31 juillet 2024. Ainsi une opération de contrôle a été lancée dans les entrepôts, afin de traquer les distributeurs qui favorisent cette pénurie nous informe un reportage diffusé sur Gabon 1ère.

C’est en présence des agents de la direction des inspections et du contentieux, des agents des forces de polices nationale que le Directeur général du commerce ( DGC) Zéphirine Etotowa Ntutume a décidé ce mercredi 31 juillet 2024 d’effectuer une visite sur le terrain afin de mettre la main sur les indélicats qui font dans la rétention du sucre à tel point qu’il est désormais vendu à 1500 FCFA le kg. « Il nous a été donné de constater sur le terrain une pénurie du sucre, il revient que certains distributeurs font dans la rétention de ce produit essentiel à la consommation de grande masse » a déclaré le Directeur du commerce.

La DGC prête à en découdre avec les opérateurs économiques véreux

Une situation qui écoeure les consommateurs gabonais, et pour laquelle le Directeur général du commerce appuyé par ses agents tient à y mettre un terme en passant à la phase de répression sans transition. « Des amendes qui seront infligées à l’endroit des opérateurs économiques récidivistes varient d’un million de FCFA à plus. Et cela permettra de contraindre ces derniers à respecter la réglementation en vigueur en matière de Commerce » a indiqué Zéphirine Etotowa Ntutume qui a rappelé que cette opération s’étendra sur tout le territoire national et gare à ceux qui ne veulent pas appliquer ce que recommande la DGC.

Si cette initiative est salutaire s’agissant du prix du kg de sucre qui est vendu à 1500 FCFA, les populations espèrent que les autorités compétentes sauront agir en conséquence afin de sévir également du coté des revendeurs. Car entre pénurie volontaire, hausse des prix du kg de sucre et la mercuriale des prix qui n’est pas toujours entièrement appliquée, il va falloir effectuer plusieurs descentes avant d’obtenir les résultats probants. Pour l’heure, les acclamations sont de moitié, on verra bien au terme de l’opération si le sucre reviendra à son prix initial qui est 925 FCFA.