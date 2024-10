Gabon : où en est le projet de permis à points ?

Ecouter l'article

Depuis l’annonce du projet de permis à points au Gabon, l’urgence d’améliorer la sécurité routière est devenue de plus en plus pressante. Et pour cause, en 2021, le pays a enregistré près de 3 000 accidents de la route, causant plus de 1 000 blessés et environ 400 décès. Ces chiffres alarmants suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des usagers et à la nécessité de réformes significatives. Les autorités gabonaises reconnaissent que des mesures doivent être prises pour inverser cette tendance tragique. Alors à quand l’instauration du permis à points? Telle est la question!

Le système de permis à points, inspiré de modèles appliqués dans d’autres pays, a pour but de responsabiliser les conducteurs en leur attribuant des points qui seront déduits en cas d’infractions. Toutefois, malgré les discussions et les propositions faites dès 2019, sa mise en œuvre reste au stade de projet. Les autorités doivent d’abord renforcer la sensibilisation sur le respect du Code de la route et améliorer les infrastructures, souvent inadaptées. Cela implique un investissement significatif en termes de ressources et de formation.

Pour autant, les perspectives autour de l’instauration du permis à points sont encourageantes. Les experts s’accordent à dire que le système de permis à points pourrait transformer la culture de la conduite au Gabon. Le Dr. Jean-Michel Ndong, spécialiste en sécurité routière, indiquait par exemple que « l’instauration de ce système inciterait les conducteurs à adopter des comportements plus responsables, réduisant ainsi le nombre d’accidents ». D’un autre côté, Clara Mvondo, sociologue, indique « qu’Il est crucial d’éduquer la population sur les conséquences des infractions, afin que le permis à points ne soit pas perçu comme une punition, mais comme un outil de sécurité collective ».

Des retombées financières positives

Les retombées financières positives d’une baisse des accidents pourraient compenser les coûts d’implémentation du système, en réduisant les dépenses de santé publique et les pertes économiques dues aux accidents, selon d’autres experts. La mise en place d’un tel système pourrait donc à la fois réduire les comportements à risque sur la route, en incitant les conducteurs à adopter des pratiques de conduite plus sûres, mais également être une opportunité pour le Gabon. Le pays pourrait ainsi se positionner comme un exemple en matière de sécurité routière en Afrique.

En investissant dans ce projet, le Gabon ne se contenterait pas seulement de répondre à une urgence, mais contribuerait également à bâtir une culture de la sécurité routière plus solide. Les retombées immédiates d’une telle réforme pourraient inclure une diminution des accidents, une réduction des embouteillages et une amélioration de la mobilité urbaine. Si la route vers l’instauration du permis à points est encore semée d’embûches, les bénéfices potentiels pour la société gabonaise sont indéniables. Aux autorités gabonaises d’en prendre la mesure.