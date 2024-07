Gabon : le permis à points, une solution face aux violations flagrantes du Code de la route

Ecouter l'article

Un constat revient sans cesse dans le cadre de la sécurité routière à savoir l’insouciance de certains conducteurs de véhicules toutes catégories confondues. Devant la répétition d’infractions au Code de la route, le Permis à points ne serait-elle pas une mesure pouvant freiner les ardeurs de certains, notamment ceux qui opèrent dans le transport en commun ?

Dépassements dangereux, conduite en état d’ivresse ou de fatigue extrême, stationnement anarchique, arrêts imprévisibles, non-respect de la limitation de vitesse. Les dangers auxquels font face des milliers de compatriotes qui empruntent chaque jour les routes du pays ne se comptent plus, et qui conduisent à des accidents quotidiens dont certains sont mortels.

Ainsi pour lutter contre l’insécurité routière qui prend des proportions inquiétantes, un mécanisme qui fait ses preuves dans l’hexagone pourrait être une solution appropriée. Il s’agit du permis à points qui peut s’avérer très dissuasif pour les professionnels du transport en commun qui ne prendraient certainement pas le risque de perdre ce précieux sésame qui leur permet de nourrir leur famille.

Qu’est ce que le permis à points ?

Le permis à points est un outil utilisé dans de nombreux pays européens dont la France, et qui a fortement contribué à faire baisser le nombre de morts sur les routes. En effet, ce document délivré après l’obtention du permis de conduire est crédité d’un capital maximal de 12 points, acquis de manière progressive au cours de la période dite probatoire. Pour chaque procès verbal d’infraction établi par un Officier de Police judiciaire, l’automobiliste peut être amené à perdre des points en fonction de la gravité de l’infraction, et ce en plus d’une amende à laquelle il devra s’acquitter.

Il faut dire que l’accumulation d’infractions constatées par procès-verbal peut conduire au retrait du permis à l’automobiliste indélicat et ce pour une période pouvant courir sur des années. Si au Gabon les opérateurs économiques sont à l’origine de nombreuses infractions au Code de la route, une mesure aussi dissuasive que le permis à points, adossée à la mise en place de radars mobiles, devrait considérablement amoindrir les risques d’accidents de la circulation et donc sauver des dizaines de vies.