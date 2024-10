Forfait internet : Airtel Gabon annule sa majoration de 20% sur toutes ses offres !

Ecouter l'article

Sous les feux des projecteurs après avoir augmenté de manière insidieuse et inopinée les coûts de ses forfaits internet, l’opérateur de téléphonie mobile indien Airtel dont la filiale Gabonaise a rebroussé chemin. En effet, dans une publication datée de ce mercredi 9 octobre 2024, l’entreprise annonce le retour aux prix initiaux au grand bonheur de sa clientèle.

Si quelques jours après l’annonce de l’instauration d’une redevance sur les émissions de monnaie électronique fixée au taux de 5%, la maison de téléphonie mobile avait majoré de 200 FCFA soit 20% les coûts du forfait internet à partir de l’offre de 2 Go, la grogne populaire a dissuadé le géant indien à maintenir ces tarifs. Selon leur nouvelle publication, l’augmentation appliquée a été annulée.

Rétropédalage à Airtel salutaire !

Si d’aucuns craignaient que les maisons de téléphonies mobiles seraient à pied d’œuvre pour amortir les charges issues de la nouvelle l’imposition liée à la redevance de 5% qu’ils vont désormais reversée à l’État, la donne est désormais au maintien des tarifs en cours. Si la clientèle d’Airtel Gabon ont été surpris, le mardi 8 octobre 2024 par la nouvelle tarification, il n’aura fallu que 24 heures.

En effet, en tapant *150# ou via l’application MyAirtel, la situation est désormais revenue à la normale. Plus de 200 FCFA de plus soit 20% du prix initial sur toutes les offres internet. On passe ainsi de 1200 FCFA, 2200 FCFA voire 12 000 FCFA à 1000 FCFA, 2000 FCFA et 10 000 FCFA. Si l’augmentation n’avait pas été expressément motivée, tout portait à croire à une corrélation avec la mesure du gouvernement d’instaurer une redevance sur les paiements électroniques.

De son côté, Airtel Gabon a publié un message énigmatique en guise de mea culpa. « En fait, je vous aime. Mon Ndolo est éternel 💚💛💙. Vos forfaits préférés sont toujours là », est-il indiqué. Un fin heureuse pour les consommateurs qui n’en attendaient pas moins. Nous y reviendrons !