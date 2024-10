Gabon : clochardisé depuis des années, le personnel de l’Assemblée nationale en grève 

Follow on X

Ecouter l'article

Si une accalmie était observée ces derniers mois, le climat social semble rentrer peu à peu en ébullition dans plusieurs secteurs. C’est notamment le cas à l’Assemblée nationale, où selon des informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) ce 09 octobre, le personnel a observé un mouvement d’humeur pour réclamer le paiement de leur salaire.

Rien ne va plus au sein de l’Assemblée nationale de Transition. C’est du moins le sentiment qui se dégage après le mouvement d’humeur observé au sein de cette institution dirigé par Jean François Ndongou. En effet, le personnel est récemment monté au créneau pour dénoncer la paupérisation dont ils font l’objet depuis plusieurs mois avec en toile de fond des retards successifs dans le versement de leur salaire.

Des salaires de misère versé au personnel de l’Assemblée nationale

Composé des agents contractuels et des fonctionnaires, le personnel avait déposé un préavis de grève assorti d’un cahier de charges mais qui jusqu’à présent est resté lettre morte. Une situation intolérable qui a donc contraint ces compatriotes à observer un mouvement d’humeur. « C’est une situation difficile que nous traversons ici au Palais Léon Mba, siège de l’Assemblée nationale. Lorsqu’on retarde un salaire de 200 000, 300 000, voire 400 000 FCFA au Gabon, c’est totalement une catastrophe pour la famille. », a confié à l’AGP un agent.

Pis, selon plusieurs agents le personnel recruté après le coup d’Etat serait mieux payé tandis que les anciens qui comptabilisent des années de service tirent le diable. Face à ce constat les grévistes exigent le paiement de la prime de rentrée scolaire pour leurs enfants. Et à moyen terme, une revalorisation de leur salaire car beaucoup sont payés au SMIG depuis des années

Si selon nos confrères, des négociations seraient en cours entre le Bureau de l’Assemblée nationale et le syndicat des agents de cette Institution, cette montée de tension n’augure rien de bon. Pour rappel le personnel parlementaire est réparti dans les services administratifs et législatifs de l’Assemblée nationale, qui jouit d’une autonomie administrative et financière.